Danilo, Manchester City'de
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DANİLO, MANCHESTER CİTY'DE

Danilo, Manchester City'de

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, İspanya'nın Real Madrid takımından Brezilyalı savunma oyuncusu Danilo'yu renklerine bağladı.

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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, İspanya'nın Real Madrid takımından Brezilyalı savunma oyuncusu Danilo'yu renklerine bağladı.

Manchester City Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Manchester City'nin Danilo'nun transferi için Real Madrid'e 26,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.

Portekiz ekibi Porto'dan 2015'te Real Madrid'e transfer olan Danilo Luiz da Silva, geçen sezon takımıyla çıktığı 25 maçta bir gol attı.

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