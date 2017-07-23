"MADALYA KAZANDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli güreşçi İlhan Çıtak, bu şampiyonluğu tüm Türkiye'ye hediye ettiğini bildirdi.

İlhan Çıtak, grekoromen stil 98 kiloda elde ettiği başarının ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk için çok çalıştığını belirten 40 yaşındaki sporcu, "Rusya ile finale çıktık. İlk önce yenileceğimi düşündüm. Maçı kazanabilmek adına kendimi çok zorladım. Daha sonra skor 5-4 oldu ve karşılaşmadan 6-4 galip ayrıldım. Madalya kazandığım için çok mutluyum." dedi.

Beşinci kez olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan İlhan, "Güreşe 1992'de babamın desteğiyle başladım. Kulağımdan geçirdiğim rahatsızlık sonucunda engelli oldum. 20 yaşından bu yana ise İşitme Engelliler Federasyonunda sporcu olarak yer alıyorum." diye konuştu.

Engelliler spora yönlendirilmeli

Kariyerinde olimpiyat şampiyonluklarının yanı sıra 7 dünya ve 8 de Avrupa birinciliği bulunan İlhan Çıtak, engellilerin spora yönlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Ankara'da beden eğitimi öğretmeni olduğunu ve 20 öğrenciye antrenörlük yaptığının altını çizen İlhan, "İşitme engelli vatandaşların evde oturmaması gerektiğini düşünüyorum. Spor yapmalılar. Aileler, işitme engelli çocuklarını spor yapmaya teşvik ederek onları uygun gördükleri branşlara yönlendirmeli." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni sporcular vitrine çıkardık"

İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı Antrenörü Rüstem Koyuncu, bu olimpiyat ile yeni sporcuları vitrine taşıdıklarını belirtti.

İyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini ve organizasyona eksiksiz hazırlandıklarını dile getiren Rüstem, "Efsane güreşçimiz İlhan Çıtak, 5. olimpiyat şampiyonluğunu elde ederek rekor kırdı. İyi bir rakibe karşı oynadı. Geriye düştüğü maçı çevireceğine inanıyorduk ve bunu da başardı. Mehmet Ali Yiğit ile Muhammet Akdeniz de olimpiyat birinciliği elde ettiler. Emeklerimizin karşılığını aldık. Yeni sporcular vitrine çıkardık. Hepsini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Beş kamp döneminin ardından oyunlara katıldıklarını anlatan Rüstem Koyuncu, şunları kaydetti:

"Aslında 3 yıldan beri 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na hazırlanıyoruz. 2015 Avrupa ile 2016 Dünya şampiyonlukları ve ardından olimpiyatlar. Ülkemizde yapılması dolayısıyla bu organizasyona Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun çok önem verdiğini biliyorduk. Biz ve sporcularımız, bu bilinçle çok çalıştık. Başta federasyon başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yetiştirdiğiniz bir sporcunun olimpiyat şampiyonluğuna ulaşması gurur verici. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz."