Roma, Kolarov'u açıkladı
﻿
Site İçi Arama
﻿

ROMA, KOLAROV'U AÇIKLADI

Roma, Kolarov'u açıkladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Sırp futbolcu Aleksandar Kolarov'u 5 milyon avro bonservis bedeliyle 3 yıllığına renklerine bağladı.

303 Okunma

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Sırp futbolcu Aleksandar Kolarov'u 5 milyon avro bonservis bedeliyle 3 yıllığına renklerine bağladı.

Roma Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcuyla 5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 30 Haziran 2020'ye kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Sözleşme sonrası duygularını aktaran sol bek, "Burada olmaktan çok mutluyum. Roma'ya yüzde 100'ümü vereceğim. Hedefim her zaman kazanmak." ifadelerini kullandı.

2010'da Lazio'dan Manchester City'ye transfer olan Kolarov, geçen sezon Manchester ekibiyle 40 resmi maçta forma giydi.

ETİKETLER
Ankaragücü, Kapaz'ı 2 golle geçti
3
Gençlerbirliği, Heerenveen'e de mağlup oldu
2
Gençlerbirliği taraftarlarından ortak çağrı: "Ankara'da oynayalım"
1
Elvis Manu: "Gençlerbirliği ile ilgili hiç kötü bir şey duymadım"
Yenimahalle'ye 25 milyonluk spor kompleksi
1
Gençlerbirliği'nin hazırlık maçlarında yüzü gülmüyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿