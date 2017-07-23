Trabzonspor, Burak'tan haber bekliyor
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TRABZONSPOR, BURAK'TAN HABER BEKLİYOR

Trabzonspor, Burak'tan haber bekliyor

Eski golcüsü Burak Yılmaz'ı transfer etmek için tüm şartlarını zorlayan Trabzonspor, golcü oyuncudan haber bekliyor.

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Eski golcüsü Burak Yılmaz'ı transfer etmek için tüm şartlarını zorlayan Trabzonspor, golcü oyuncudan haber bekliyor.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta'nın artık top Burak Yılmaz'da sözlerinin ardından gözler golcü oyuncudan gelecek olan habere çevrildi. Eski golcüsünü transfer etmek için tüm şartlarını zorlayan Karadeniz ekibi, Çin'in Beijing Guoan'ın takımında forma giyen milli oyuncu ile her konuda anlaşmaya varırken, Burak Yılmaz'ın Çin kulübüyle yapacağı görüşmelerin ardından transfer sonuçlanacak. Bordo-mavili kulüpte yeniden forma giymeyi arzulayan Burak Yılmaz'ın öncelikle kulübüyle sorunu çözmesi bekleniyor.

32 yaşındaki futbolcu, Beijing Guoan ile yapacağı son görüşmenin ardından Trabzonspor'a sonucu bildirecek. Çıkacak olan kararın ardından bordo-mavili yönetim oyuncunun kulübüyle resmi görüşmelere başlayarak transferi sonuçlandırması bekleniyor. 

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