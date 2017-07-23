"SÜRPRİZİMİZ TABİİ Kİ OLACAK"

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Trabzonspor'da, hazırlık maçlarında oynanan futbol ve alınan sonuçlar takımdaki eksiklikleri hissettirirken, Kulüp Başkanı Muharrem Usta da transfer mesajı verdi.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan 2. Lig ekipleriyle yaptığı 3 hazırlık maçında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı.

İlk olarak Macaristan kampında MTK Budapeşte ile karşılaşan bordo-mavililer, sahadan 2-1'lik yenilgi ile ayrıldı.

Macaristan'da tek hazırlık maçı yaptıktan sonra Slovakya'da ilk Dorogi ile karşılaşan Karadeniz ekibi, 2-1 galip geldi.

Bu maçtan 1 gün sonra Eto Györ ile oynayan bordo-mavililer, 2-1 mağlup oldu ve hazırlık maçlarında iyi bir görüntü ortaya koyamadı.

Trabzonspor, Macaristan 2. Lig ekipleri karşısında 3 maçta 4 gol atarken kalesinde 5 gol gördü. Trabzonspor'un gollerini Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Emmanuel Mas ve Dame N'Doye kaydetti.

Usta: "Kadro güçlenecek"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, kadronun güçleneceğini bildirdi.

Usta, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazen stratejik davranmak gerekiyor. Sürprizimiz tabii ki olacak. Bu kadro doğru isimlerle çok daha güçlenecek. Ayağa kalk Trabzon." ifadelerini kullandı.

Egemen: "Burak Yılmaz olumlu gidiyor"

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen de takıma katkı yapacak oyuncuları transfer etme anlayışında olduklarını aktardı.

Egemen, Burak Yılmaz'ın da bu oyunculardan biri olduğunu belirterek, "Futbolcu noktasında asbaşkanımız, kulüple ilgili de başkanımız yoğun mesai harcıyor. Transfer zor bir iş. Ama bu transferin olumlu gittiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Aksoy: "Transferler devam edecek"

Trabzonspor Mali İşler Koordinatörü Emre Aksoy ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bordo-mavili kulübün geleceğinin altyapıda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İyi oyuncular yetiştirip Avrupa piyasasına süren kulüp konumuna gelmeliyiz. Trabzon altyapısından yeni Yusuf'lar yetiştirip, Avrupa'ya göndererek kulübün ekonomik geleceğini güvenilir hale getirmeliyiz. Kulübümüzün şu anki durumu fazla harcamalar yapmaya müsait değil. Üreten bir kulüp olmazsak, tüketilen Trabzonspor'un geleceği olur. Avrupa'ya senede 2 oyuncu gönderen bir kulüp haline geldiğimizde ne şampiyonluk kadrosu kurarken sıkıntı yaşarız ne de ekonomik olarak. Yeni sezon için transferlerimiz devam edecek. Takımımızın iyi bir sezon geçirmesi için transfer mutlaka gerekli. Farkındayız, yapılacak."

3. hazırlık maçı

Trabzonspor, Slovakya kampında 24 Temmuz Pazartesi günü 3. hazırlık maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, TSİ 19.00'da Slovakya 2. Lig ekiplerinden SKF Sered ile karşı karşıya gelecek.