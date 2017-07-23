"BU SEZON HEDEFİ YÜKSELTELİM DİYORUZ"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, takımlarında tek eksiğin "10 numara" olduğunu ve bu konunun da birkaç gün içinde çözüleceğini söyledi.

Kırmızı-mavili takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Steiermark bölgesinde kamp yaptığı otelde AA muhabirine açıklamada bulunan Sözeri, transferi büyük ölçüde kapattıklarını belirtti.

Son olarak Gabriel Torje'yi kadrolarına kattıklarını hatırlatan Sözeri, transferdeki hedefleriyle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Torje kendini kanıtlamış bir oyuncu, hala 27 yaşında ve hedefleri var. Romanya Milli Takımı'na gitmek ve Türkiye pazarına güçlü girmek istiyor. Torje istekli bir şekilde tekrar Türkiye'ye döndü, bize çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 10 numara için de girişimlerimiz sürüyor. Birkaç oyuncu ile görüşüyoruz. 10 numara transferi bugün yarın sonuçlanır. Bu bölgeye bir oyuncu alırsak eksiğimiz kalmayacak."

Erkan Sözeri, "Gazetelerde sizin ağzınızdan 'Sosa'yı isterim' başlıkları yer aldı. Sosa konusunda bir girişiminiz oldu mu?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"(Sosa'yı ister misiniz?) dediler, ben de 'Sosa'yı her teknik adam ister.' dedim. Bunun sonrasında 'Sosa'yı isterim' manşeti atıldı. Sosa'nın ismi gündemimizde değil ama olursa tabii ki 'hayır' demem."

"Süper Lig'e yabancı değilim"

Süper Lig'de teknik direktör olarak ilk kez görev alacak Erkan Sözeri, buraya yabancı bir teknik direktör olmadığını söyledi.

Yıllarca önemli takımlarda futbol oynadığını hatırlatan Sözeri, "Süper Lig'e yabancı değilim, sadece teknik adam olarak yabancıyım diyelim. Teknik adam olarak ilk senemde inşallah başarılı olacağım. Bizde çalışkanlık, azim, disiplin ve işini sevme var. Bunlar bir araya gelince başarılı olmamak için bir neden yok. Futbolun dili bir zaten. Süper Lig'le diğer ligler arasında sadece ekonomik anlamda çok büyük farklılıklar var. Biraz da futbolcu potansiyeli farklı. Sistem takımı ve disiplinli olduğunuz zaman başarı her ligde kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

"Bu sezon hedefi yükseltelim diyoruz"

Ligde kalıcı olmayı asıl hedef olarak belirlediklerini anlatan Erkan Sözeri, şöyle devam etti:

"Biz bu sezon hedefi yükseltelim diyoruz. Neden olmasın, başarabiliriz. Yeter ki bir arada hareket edelim. İnşallah güzel işler çıkaracağız. Takımımızın 25 günlük kamp ortamı bana büyük umut veriyor. Geçen sezon takım 43 puanla 11. oldu, onun üstündeki her derece belki başarı gibi gözükebilir ama benim gönlümden geçen ilk 8 içine girmek, bu güzel bir başarı olacaktır. Bu hedefler olmazsa olmaz değil tabii ki, ligde kalmak asıl hedef."

"Beşiktaş ve Medipol Başakşehir daha avantajlı"

Bu sezon takımların kadrolarını önemli isimlerle güçlendirdiğini aktaran Erkan Sözeri, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un şampiyonluk adayları olduğunu bildirdi.

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in geçtiğimiz sezon olduğu gibi zirve yarışında yalnız kalmayacağını iddia eden Erkan Sözeri, şöyle konuştu:

"Beşiktaş ve Medipol Başakşehir oturmuş kadrolarını korudu. En büyük avantajları bu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor çok iyi transferler yaptılar ama onların uyumu bayağı bir zaman alacaktır. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in daha avantajlı olduğunu düşünüyorum ama bu sezon 5 takım şampiyonluk yarışının içinde olacaktır. Galatasaray'ın Avrupa'dan elenmesi kimseyi yanıltmasın, ileride çok daha farklı bir performans gösterebilir. Fenerbahçe'nin de hazırlık maçlarında aldığı sonuçlar lig için bir ölçü değil."

Erkan Sözeri, yurt dışı kampı için önce Slovenya'nın Maribor şehrine gittiklerini ancak saha sulamalarındaki sorun nedeniyle kampı Avusturya'da sürdürme kararı aldıklarını sözlerine ekledi.