Gülnaz Uskun'dan bronz madalya

Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli atlet Gülnaz Uskun, bronz madalya kazandı.

İtalya’nın Grosseto kentinde devam eden şampiyonada, kadınlar 3 bin metre su engellide piste çıkan Gülnaz Uskun, 10.19.44'lük derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. 14 atletin yarıştığı finalde, Alman Lisa Oed 10.00.79 ile birinciliği, Belarus'tan Tatsiana Shabanava da 10.03.32'lik dereceyle ikinciliği elde etti.

Milli atlet Uskun, şampiyonada Türkiye adına bronz madalya kazanan üçüncü isim oldu. Daha önce kadınlar 10 bin metre yürüyüşte Meryem Bekmez, erkekler 10 bin metrede de Sezgin Ataç bronz madalya almıştı.