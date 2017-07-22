Trabzonspor'dan kötü prova!

Trabzonspor Futbol Takımı, Slovakya kampındaki ikinci hazırlık maçında Macaristan 2. Lig takımlarından Eto Györ'e 2-1 yenildi.
Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın Samorin kasabasında kamp yaptığı otelin sahasında Macar ekiple karşılaşan bordo-mavililerin tek golünü, Yusuf Yazıcı kaydetti.
İlk hazırlık maçında Macaristan 2. Lig ekiplerinden Dorogi'yi 2-1 yenen Trabzonspor, Slovakya'daki ikinci hazırlık maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 63. dakikasında Eto Györ, penaltıdan bulduğu golle öne geçti. Medjani'nin rakibini düşürmesiyle kazanılan penaltı atışında Rocsa, meşin yuvarlağı kaleci Esteban'ın solundan filelere gönderdi: 0-1
70. dakikada sol çaprazda rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına hareketlenen Yusuf Yazıcı, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi ve eşitliği sağladı: 1-1
90. dakikada Macar temsilcisi tekrar öne geçti. Orta alandan atılan ara pasta topla buluşarak ceza alanına giren Rocsa, Medjani'nin önünden yaptığı vuruşla topu filelere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Yusuf Erdoğan kadroda yok
Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan Yusuf Erdoğan, Dorogi maçında olduğu gibi Eto Györ ile oynanan hazırlık karşılaşmasının kadrosuna da alınmadı.
Macaristan kampında MTK Budapeşte ile yapılan tek hazırlık maçında forma giyen Yusuf Erdoğan, son 2 maçı yedek kulübesinden izledi.
- Hasan Batuhan'ın vize sorunu
Trabzonspor’un Macaristan kampında yer alan Hasan Batuhan Artaslan, Slovakya kampına ise vize işlemlerinde yaşadığı sorun nedeniyle katılamadı.
Genç oyuncunun, gelecek hafta başında vize işlemlerinin tamamlanmasının ardından kampta yer alacağı belirtildi.
Hazırlık maçı
Trabzonspor: 1 - Eto Györ: 2
Stat: X Bionic
Hakemler: Pavel Ochotnicki, Marek Galo, Peter Kovac (Slovakya)
Trabzonspor: Esteban, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 46 Pereira), Durica (Dk. 46 Uğur Demirok), Medjani, Mustafa Akbaş (Dk. 46 Abdurrahim Dursun), Kucka (Dk. 46 Aytaç Kara), Onazi (Dk. 46 Okay Yokuşlu), Olcay Şahan (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Bero, Bongonda, Rodallega
Eto Györ: Eric Zoltan, Vadasz, Adam Nagy, Debreceni (Dk. 46 Rocsa), Pongracz, Bagi, Martin Nagy (Dk. 46 Varga), Hagasfoldi, Lörand Szatmari (Dk. 46 Erdzlyi), Kiliti (Dk.46 Adam Horvath), Zoltan Szamatri (Dk. 55 Zimonyi)
Goller: Dk. 63 (Penaltıdan) ve 90 Rocsa (Eto Györ), Dk. 70 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 75 Pereira (Trabzonspor)