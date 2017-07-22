ISLA İLK KEZ TAKIMLA!

Fenerbahçe Futbol Takımı, İsviçre kampı sonrası 1 günlük iznin ardından çalışmalarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 27 Temmuz Perşembe günü Avusturya ekibi Sturm Graz'a konuk olacak takımın, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı çalıştığı belirtildi.
Antrenmanda futbolcuların, kondisyon ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadığı aktarıldı.
- Isla ilk kez takımla
Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Mauricio Isla, takımla ilk idmanına çıktı.
Kulübün açıklamasında, Şilili sağ bek Isla'nın ilk kez takımla antrenman yaptığı; Martin Skrtel, Mehmet Ekici ve Fernandao'nun ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.