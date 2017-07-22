Isla ilk kez takımla!
﻿
Site İçi Arama
﻿

ISLA İLK KEZ TAKIMLA!

Isla ilk kez takımla!

Fenerbahçe Futbol Takımı, İsviçre kampı sonrası 1 günlük iznin ardından çalışmalarına başladı.

403 Okunma

Fenerbahçe Futbol Takımı, İsviçre kampı sonrası 1 günlük iznin ardından çalışmalarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 27 Temmuz Perşembe günü Avusturya ekibi Sturm Graz'a konuk olacak takımın, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı çalıştığı belirtildi.

Antrenmanda futbolcuların, kondisyon ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadığı aktarıldı.

- Isla ilk kez takımla

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Mauricio Isla, takımla ilk idmanına çıktı.

Kulübün açıklamasında, Şilili sağ bek Isla'nın ilk kez takımla antrenman yaptığı; Martin Skrtel, Mehmet Ekici ve Fernandao'nun ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

ETİKETLER #Fenerbahçe
Fenerbahçe'den Barbosa açıklaması
Fenerbahçe'de Sturm Graz mesaisi başlıyor
"Uçan Teğmen"in öyküsü
Fenerbahçe, Maurizio Isla transferini açıkladı!
Osman Aşkın Bak kimdir?
Mauricio Isla'yı yakından tanıyalım
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿