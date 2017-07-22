Beşiktaş Kulübü'nden yalanlama
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BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NDEN YALANLAMA

Beşiktaş Kulübü'nden yalanlama

"Şenol Güneş'in ön libero alınması talebinde bulunduğu, Yönetimimizin ise bunu reddettiği ve Gökhan İnler'in daha yeni ayrıldığını hatırlattığı şeklinde yer alan haberler gerçekleri yansıtmamaktadır"

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Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

"Bugün basında yer alan; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in ön libero alınması talebinde bulunduğu, Yönetimimizin ise bunu reddettiği ve Gökhan İnler'in daha yeni ayrıldığını hatırlattığı şeklinde yer alan haberler gerçekleri yansıtmamaktadır.

Kulübümüzde transfer çalışmaları Başkanımız, Yönetim Kurulumuz ve Teknik Direktörümüz arasında uyumlu bir ortamda sürdürülmektedir.

Haberde yer alan ifadelerin asılsız olduğunu belirtir, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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