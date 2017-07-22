KARDEMİR KARABÜKSPOR'DAN SINIR DIŞI AÇIKLAMASI

Kardemir Karabükspor Kulübü, Slovenya'da kamp yapılan otelin sahasında şartlar uygun olmadığı için futbol takımının Avusturya'ya gittiğini duyurdu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, medyada ''Karabükspor'a çirkin muamele'' başlığıyla gerçeği yansıtmayan bir haber yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Slovenya makamlarınca ülkeden çıkarıldığımıza dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Takımımız, olumsuz saha şartları nedeniyle teknik heyetimizin isteğiyle Slovenya'daki kamp merkezinden ayrılıp Avusturya'daki kamp merkezinde çalışmalarına devam etmektedir." denildi.
Yeni sezon öncesi ilk etap kampını Bolu'da yapan Kardemir Karabükspor, ikinci etap kampı için 18 Temmuz'da Slovenya'nın Maribor kentine 27 kişilik futbolcu kafilesiyle gitmiş, 4 gün sonra kaldığı otelin sahası iyi olmadığı gerekçesiyle Avusturya'nın Bad Radkersburg kasabasına geçmişti.