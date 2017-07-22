Fenerbahçe'den Barbosa açıklaması
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FENERBAHÇE'DEN BARBOSA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'den Barbosa açıklaması

Fenerbahçe Kulübü,  son günlerde bazı basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine, Gabriel Barbosa ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 

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Fenerbahçe Kulübü,  son günlerde bazı basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine, Gabriel Barbosa ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Son dönemde yazılı ve görsel medyada İtalya'nın Inter takımında forma giyen Gabriel Barbosa (Gabigol) konusunda kulübümüzün transfer çalışması yaptığı şeklinde haberler yer almaktadır.

Bahse konu olan futbolcu için kulübümüzün herhangi bir girişimi yoktur ve söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktır.

Bu tür doğru olmayan haberlere kamuoyunun itibar etmemesini rica ederiz.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş"

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