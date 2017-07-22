Türk sporcular ilk 16'da
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TÜRK SPORCULAR İLK 16'DA

Türk sporcular ilk 16'da

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda, golfte Türk sporcular rakiplerini geride bırakarak ilk 16'ya girmeyi başardı.

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2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda, golfte Türk sporcular rakiplerini geride bırakarak ilk 16'ya girmeyi başardı.

Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenen dünyanın üçüncü büyük spor organizasyonu İşitme Engelliler Olimpiyatları'na, 93 yıllık tarihinde ilk kez golf branşı eklendi.

Türk sporcular Mehmet Yavuz ve Muhammet Demir 3 ay önce başladıkları golfte, tecrübeli sporcuları geride bırakarak tarih yazdı.

Milli sporculardan Muhammet,  yaptığı açıklamada, golfte ilk 16'ya girdikleri için mutlu olduğunu ifade ederek, "Daha çok çalışmamız lazım. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah daha iyi skorlar bekliyoruz. 93 yıllık olimpiyatlarda golf müsabakaları ilk kez Samsun'da yapıldı ve burada tarihe adımız yazıldı, bilgisayarlara da kaydedildi." diye konuştu.

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