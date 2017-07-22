"İyi yoldayız, kimse endişe etmemeli"
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"İYİ YOLDAYIZ, KİMSE ENDİŞE ETMEMELİ"

"İyi yoldayız, kimse endişe etmemeli"

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, iyi yolda olduklarını belirtti.

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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, iyi yolda olduklarını belirtti.

Tuna, sarı-kırmızılı kulübün twitter hesabından yayınlanan videoda, yeni kurulan bir takım için hazırlık döneminin çok önemli olduğunu ve bu süreci iyi değerlendirmek istediklerini ifade etti.

Bugün özel maçta Jablonec'i 2-1 yendiklerini hatırlatan Tuna, "Maç içinde çok olumlu izlenimler edindik, kendi adımıza çok doğru işler yaptık. Oyuncularımızın, hem yüklenmelerle hem bu maçları oynayarak aşamasını biraz daha iyi gerçekleştirdiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tuna, gelecek hafta bir hazırlık maçı daha oynayacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bugün hem transfer ettiğimiz tüm arkadaşları görme olanağı bulduk hem de ilk haftaya kadar olan zamanı nasıl kullanmamız gerektiğiyle alakalı fikir edindik. Bizim için iyi bir deneyimdi. Geçen maçta geçen sezonki futbolcularla oynadık. Bugün yenilenen kadromuzla mücadele verdik. İyi yoldayız, kimse endişe etmemeli, kalıcı bir takım olacağız. Bunu da sağlayacak adımları atmaya devam ediyoruz."

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