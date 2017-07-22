Sivasspor'a kötü haber
﻿
Site İçi Arama
﻿

SİVASSPOR'A KÖTÜ HABER

Sivasspor'a kötü haber

 Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

424 Okunma

 Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ali'nin, Bolu kampında Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden El Fetih ile oynanan hazırlık maçında sakatlandığı belirtildi.

Çekilen MR sonrası yapılan kontrollerde, Ali'nin sağ uyluk ön adalesinde ileri dereceli yırtık tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce hemen başlanılmış olup Ali'nin tedavi sürecinin tamamlanması ve idmanlara başlayabilmesi için 4-6 haftalık bir süre öngörülmektedir." ifadesine yer verildi.

Sivasspor, 17 Temmuz'daki maçta Suudi Arabistan temsilcisini 3-1 mağlup etmişti.

ETİKETLER #Sivasspor
"Uçan Teğmen"in öyküsü
Osman Aşkın Bak kimdir?
Otyakmaz'dan transfer açıklaması
Sivasspor'a 2. Lig'den orta saha
Muhammet Demir Sivasspor'da
1
Sivasspor'a Rus defans
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿