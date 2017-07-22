West Ham United'e Avusturyalı golcü
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WEST HAM UNİTED'E AVUSTURYALI GOLCÜ

West Ham United'e Avusturyalı golcü

 İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Avusturyalı golcü Marko Arnautovic'i renklerine bağladı.

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 İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Avusturyalı golcü Marko Arnautovic'i renklerine bağladı.

Hırvat Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı İngiliz ekibi, Stoke City forması giyen 28 yaşındaki futbolcuyla beş yıllık sözleşme imzalandığını internet sitesinden duyurdu. İngiliz basını, West Ham United'in transfer için 20 milyon sterlin harcadığını ve bu rakamın kulüp rekoru olduğunu yazdı.

Stoke City'nin dört yıl önce Alman ekibi Werder Bremen'den renklerine bağladığı Arnautovic, Premier Lig'de çıktığı 125 maçta 22 kez rakip fileleri havalandırdı.

Arnautovic, başkent temsilcisinin, kaleci Joe Hart ve Arjantinli savunma oyuncusu Pablo Zabaleta'nın ardından kadrosuna kattığı üçüncü isim oldu.

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