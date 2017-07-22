"KARİYERİMDEKİ EN KÖTÜ MAÇTI"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti, FIVB Dünya Grand Prix gruplarında Tayland'a 3-0 yenildikleri maçın, kariyerindeki en kötü müsabaka olduğunu belirtti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Guidetti, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta devam eden organizasyonda, A1 Grubu 3. hafta 2. maçında Tayland'a 3-0 yenilmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Utanıyorum. Kariyerimdeki en kötü maçtı. İyi bir voleybol maçı olmadığı için de çok üzgünüm. Tayland'ı kazandığı zaferden dolayı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Fatma Yıldırım ise "Söylenecek bir şey yok, kaybettik. Tayland'ı tebrik ederim, çok iyi oynadılar. Bugün onları büyük ve heyecanlı bir hayran kitlesi destekledi." değerlendirmesinde bulundu.