SAMSUN'DAN OLİMPİYAT REKORU GELDİ

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda erkekler yüzmede Rus sporcu Miron Mikhaylovi Denisov, 100 metre serbest stilde olimpiyat rekoru kırdı.
Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, Atakum Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki erkekler 100 metre finali olimpiyat rekoruna sahne oldu.
Rus yüzücü Denisov, 51.51'lik derecesiyle rekor kırarak altın madalyaya uzandı.
Mücadeledeki bir diğer Rus sporcu Andrei Zhivaev 51.69'luk dereceyle gümüş, Brezilyalı Guilherme Maia Kabbach ise 51.95'lik dereceyle bronz madalya aldı.