ANKARAGÜCÜ, KAPAZ'I 2 GOLLE GEÇTİ

2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum’da ikinci etap kampını sürdüren Ankaragücü, bugün Azerbeycan’ın Premier Lig ekiplerinden Kapaz ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

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2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum’da ikinci etap kampını sürdüren Ankaragücü, bugün Azerbeycan’ın Premier Lig ekiplerinden Kapaz ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

Sarı-Lacivertli takım, karşılaşmaya Korcan Çelikay, Mehmet Sak, Edson Da Silva , Arif Morkaya, Yusuf Abdioğlu, Çağatay Çeken, Enes Kubat, Ferhat Çulcuoğlu, Kenan Özer, Ömer Bozan ve Muharrem Ozan Cengiz 11 ile çıktı.

Başkent ekibinde ikinci devrede Kenan Özer'in yerine Samuel Owusu, Ömer Bozan’ın yerine Muhammed Gönülaçar, Çağatay Çeken’in yerine Alaaddin Okumuş, Muharrem Ozan Cengiz’in yerine Mahmut Akan, Ferhat Çulcuoğlu’nun yerine Mert Aydeniz, Mehmet Sak’ın yerine Ali Sinan Gayla süre aldı.

Ankaragücü'nün gollerini ise 24. dakikada Mehmet Sak ve 34. dakikada Muharrem Ozan Cengiz kaydetti.