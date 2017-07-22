GENÇLERBİRLİĞİ, HEERENVEEN'E DE MAĞLUP OLDU

Gençlerbirliği, Heerenveen ile karşılaştığı maçta ilk yarıda yediği golle rakibine mağlup oldu.
HEERENVEEN: Hahn, Hoegh, Van Akken, Pierie, Schaars (37.dk Ameersfoort), Thorsby, Ghoochannejhad, Odegaard, Schmidt, Johnsen (69.dkVeerman), Kobayashi
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Zeki, N’Diaye (67.dk Mert), Halil İbrahim, Uğur (67.dk Berat), Diallo (45.dk Orhan), Khalili, Issah, Serdar (45.dk Vedat), Manu (45.dk Murat), Rantie
7’ Kalemizdeki tehlikeli atağı Hopf kornere çeldi.
17’ Zeki sağ kanattan ortaladı, Khalili’nin vuruşu kalecide kaldı.
34’ Uğur ceza sahası dışından vurdu savunma ayak koydu ve top kornere gitti.
39’ Odegaard, topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.
57’ Khalili ceza sahası içinden vuruş yaptı, top az farkla auta çıktı.
59’ Vedat Muriqi ceza sahası dışından vurdu. Kaleci son anda kornere çeldi.
77’ Sağ kanadımızdan gerçekleşen atakta Hopf golü önledi.
82’ Vedat’ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.
Maçta başka gol olmadı ve Heerenveen’in 1-0 üstünlüğüyle bitti.