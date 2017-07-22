Gençlerbirliği, Heerenveen'e de mağlup oldu
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GENÇLERBİRLİĞİ, HEERENVEEN'E DE MAĞLUP OLDU

Gençlerbirliği, Heerenveen'e de mağlup oldu

Gençlerbirliği, Hollanda kampında karşılaştığı Hollanda ekibi Heerenveen'e 1-0 mağlup olarak orada oynadığı 5 hazırlık maçında da galibiyet yüzü görememiş oldu.

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Gençlerbirliği, Heerenveen ile karşılaştığı maçta ilk yarıda yediği golle rakibine mağlup oldu.

HEERENVEEN: Hahn, Hoegh, Van Akken, Pierie, Schaars (37.dk Ameersfoort), Thorsby, Ghoochannejhad, Odegaard, Schmidt, Johnsen (69.dkVeerman), Kobayashi

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Zeki, N’Diaye (67.dk Mert), Halil İbrahim, Uğur (67.dk Berat), Diallo (45.dk Orhan), Khalili, Issah, Serdar (45.dk Vedat), Manu (45.dk Murat), Rantie

7’ Kalemizdeki tehlikeli atağı Hopf kornere çeldi.

17’ Zeki sağ kanattan ortaladı, Khalili’nin vuruşu kalecide kaldı.

34’ Uğur ceza sahası dışından vurdu savunma ayak koydu ve top kornere gitti.

39’ Odegaard, topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

57’ Khalili ceza sahası içinden vuruş yaptı, top az farkla auta çıktı.

59’ Vedat Muriqi ceza sahası dışından vurdu. Kaleci son anda kornere çeldi.

77’ Sağ kanadımızdan gerçekleşen atakta Hopf golü önledi.

82’ Vedat’ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

Maçta başka gol olmadı ve Heerenveen’in 1-0 üstünlüğüyle bitti.

 

 

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1
GB
22 Temmuz 201721:07
Görünen köy kılavuz istemez. Hazırlık maçlarında galibiyet alamadan lige başlayacağız. Ligde ne mi olacak ? Transferde bizden etkisiz kalan rakip bulursak onu yeneceğiz.. Kıyaslamayı yaparken, kaybettiklerimizi de henüz yerine koyamadığımızı unutmayalım.
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