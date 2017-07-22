Trabzonspor yönetiminde yeni görev dağılımı
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TRABZONSPOR YÖNETİMİNDE YENİ GÖREV DAĞILIMI

Trabzonspor yönetiminde yeni görev dağılımı

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, yeni görev dağılımını yaptı.

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Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, yeni görev dağılımını yaptı.

Bordo-mavili kulübün yönetim kurulu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde görev dağılımı için bir araya geldi.

Daha önce yönetimden istifa eden Orhan İlarslan'ın yerine asil üyeliğe Yiğit Oğuz Duman getirildi. Kulüpte, Mali Sayman Prof. Dr. İsmail Yüksek, Mali Sayman Yardımcısı da Okan Alemdaroğlu oldu.

Yapılan açıklamada, Başkan Yardımcılığından istifa eden Nevzat Aydın'ın da görevinden istifasının kabul edildiği belirtildi.

Başkan Muharrem Usta yönetimindeki yönetim kurulunda yeni görev dağılımı şöyle oluştu:

Ahmet Çubukçu (Asbaşkan), Önder Bülbüloğlu (Başkan Yardımcısı), Mehmet Yiğit Alp (Başkan Yardımcısı), Gençağa Meriç (Genel Sekreter), İsmail Yüksek (Genel Sayman), Okan Alemdaroğlu (Genel Sayman Yardımcısı), Gökhan Saral (Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü), Coşkun Bülbül (Proje Geliştirme Koordinatörü), Emre Aksoy (Mali İşler Koordinatörü), Özer Bayraktar (Stadyum ve Tesisler Koordinatörü), Yiğit Oğuz Duman (Organizasyonel Gelişim ve İnsan Kaynakları Koordinatörü), Adem Beder (Amatör Branşlar Koordinatörü), Fatih Vardaloğlu (Mali İşler Koordinatör Yardımcısı), Erhan Çimşir (Alt Yapı Koordinatör Yardımcısı)

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