Ghilas attı, Göztepe kazandı
﻿
Site İçi Arama
﻿

GHİLAS ATTI, GÖZTEPE KAZANDI

Ghilas attı, Göztepe kazandı

Sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Göztepe, özel maçta Çekya temsilcisi Jablonec'i 2-1 mağlup etti.

382 Okunma

Sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Göztepe, özel maçta Çekya temsilcisi Jablonec'i 2-1 mağlup etti.

Milles sahasındaki karşılaşmaya Günay Güvenç, Canberk Dilaver, Tanju Kayhan, Leo, Trtovac, Castro, Selçuk Şahin, Scarione, Halil Akbunar, Jahovic ve Ghilas ilk 11'iyle başlayan Göztepe'de denenmek üzere kampta bulunan 31 yaşındaki Sırp savunma oyuncusu Jasmin Trtovac da forma şansı buldu.

29. dakikada Ghilas'ın golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı ekip, bir dakika sonra Martin'in golüne engel olamadı.

İlk yarısı 1-1 tamamlanan müsabakanın 72. dakikasında Ghilas'la bir gol daha bulan Göztepe, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

ETİKETLER #Göztepe
"İyi yoldayız, kimse endişe etmemeli"
Göztepe'ye Fransız defans oyuncusu
"Uçan Teğmen"in öyküsü
Osman Aşkın Bak kimdir?
Sabri Sarıoğlu, Göztepe'de
Göztepe'ye Fransız golcü
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿