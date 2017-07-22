BOĞAZDA YILDIZLAR KULAÇ ATTI

Bu yıl 29. kez düzenlenecek Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı öncesinde Kuruçeşme Parkı çeşitli etkinliklere sahne oldu.

Yarın saat 10.00'da başlayacak yarış öncesi sponsor firmanın düzenlediği etkinliklerin son bölümünde ise eski şampiyonlar kulaç attı.

Yüzme gösterisine ünlü yüzücüler Lexie Kelly ve Doug Woodring'in yanı sıra 9 yıl üst üste genel klasman birincisi olan Hakan Eskioğlu, daha önceki yarışlarda birincilik kazanan sporcular Genco Uçan, Efe Erduran, Bertuğ Coşkun, Berkay Polat, Hasan Emre Musluoğlu ve Ogeday Girişken katıldı.

Şampiyon yüzücüler, katılımcılar için Boğaz'da kısa bir yüzme gösterisi gerçekleştirdiler.

Dünyada kıtalararası yüzülen tek yarış olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, yarın Kanlıca İskelesi'nde saat 10.00'da başlayacak. Yarış, Kuruçeşme'deki Cemil Topuzlu Parkı'nda son bulacak.