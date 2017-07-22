ELAZIĞSPOR'DA 2 İMZA BİRDEN

Transfer çalışmalarını sürdüren TFF 1. Lig ekibi Elazığspor, iki futbolcuyla daha sözleşme imzaladı.

Bordo-beyazlılar, Yunanistan'ın Aris takımında forma giyen 28 yaşındaki Arnavut asıllı Yunan ofansif orta saha oyuncusu Andreas Tatos ile 2 yıl, Manisaspor'dan 24 yaşındaki forvet Mertan Caner Öztürk ile de 1 yıllık mukavele yaptı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen toplantıda, Kulüp Başkanı Sedat Karataş, yeni sezon öncesi yapılan transfere ilişkin Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'a bilgi verdi.

Toplantıda konuşan Kaldırım, Elazığspor'un geçen sezon sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ancak bunları büyük oranda aşmayı başardığını söyledi.

Kaldırım, "Elazığspor gerçekten çok isabetli transferler yaptı. Gerek forvet gerekse orta sahaya olsun, son olarak bir yabancı oyuncu daha aldılar. Bunu açıklamak da bize nasip oldu, Andreas Tatos... Olympiakos'tan bildiğimiz, 10 numara mevkisinde oynayan, en son Aris'te forma giyen bir oyuncu. 28 yaşında, daha genç. Sol ayaklı, karakteri düzgün, seyirciyi ateşleyebilen ve tribüne çekebilen önemli bir futbolcu. Dolayısıyla güzel transferler olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Kulüp Başkanı Karataş ise Elazığspor'un büyük oranda sıkıntılarını çözmekle beraber problemlerinin devam ettiğini belirterek, devlet büyüklerinin ve kentin ileri gelen paydaşlarının desteğine ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Yapılan son transferler ile yabancı oyuncu kontenjanını doldurduklarını aktaran Karataş, şöyle konuştu:

"Yeni sezon için bugüne kadar 10 transfer yaptık, 14 futbolcumuz da takımdan ayrılmıştı. Giden futbolcularımıza vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni gelen 10 futbolcumuzun Elazığspor forması altında güzel mücadeleler ortaya koyarak takımımızı layık olduğu yere taşıyacaklarına inanıyorum. Taraftarlarımızın da yeni yaptığımız transferle birlikte yeni sezonda stadyumu doldurmalarını ve takımlarına destek olmalarını bekliyoruz."