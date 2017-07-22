"HEMEN HEMEN HEPSİNİN PEŞİNDEYİZ"

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Sportif Direktör Cenk Ergün Fransa'ya hareket etti. Ergün, havaalanında yayıncı kuruluşa konuştu. Ergün, Igor Tudor, transferler ve takımdan gidecek oyuncularla ilgili açıklamalarda bulundu.

''Bu travmayı atlatmak zorundayız''

"Beklemediğimiz bir skor ama bu travmayı atlatmak zorundayız. Öncelikle camiadan taraftardan özür dileriz. En az onlar kadar çok üzgünüz. Tribünlerden gelen biriyim. İçimiz kan ağladı ama yapacak bir şey yok. Bulunduğumuz noktadan yeniden zirve yapmak zorundayız. Değişim içindeyiz, birçok yeni arkadaş katıldı, yenileri de katılacak. Elenmemizde mazeretlerimiz çok. Kısa bir ara. İki hafta sonunda rakibin karşısına çıktık. Onlar hazırdılar. Birçok sebep var ama mazeretlerin arkasına sığınmamamız lazım. Bu durumdan güçlenerek çıkmamız lazım''

''Henüz gerçekleştiremediklerimiz var''

"Önümüzde 3 haftalık bir süreç var. Bu arada hazırlıklarımızı en iyi şekilde devam ettirip yine bir kamp süreci düşünüyoruz. Lige hazır olmamız lazım, şampiyon olacağız başka yolumuz yok. Yönetimimizin bize vermiş olduğu destekle hocamızla devam ediyoruz. Ağır bir mağlubiyet. Bunun elbetteki yankıları olacaktır. İnandığımız projeyle devam etmek istiyoruz. Henüz gerçekleştiremediklerimiz var. Onları yaptığımız zaman daha tartışılabilir, değerlendirilebilir ortamın Tudor için oluşacağını düşünüyoruz."

'' O da kendini gösterebilsin''

"Sadece Tudor'un istediği oyuncular değil. Onun talep ettiği oyuncular yönetim ve başkanın da onayıyla oluşturuluyor. Elbetteki transfer dönemi boyunca bazı fırsatlar doğacaktır. Onları saymıyorum ama ona kendi istediği ve yönetimin de hem fikir olduğu takımı oluşturabilelim ki o da kendisini gösterebilsin''

''Kaliteleri de zamanla ortaya çıkacaktır"

"Belhanda'nın sakatlığı vardı çok az antrenman yapabildi. Yanılmıyorsam maçtan sadece iki gün önce antrenmana çıkmaya başladı takımla birlikte. Kolay değil. Zaten adaptasyon zaman gerektiren şeyler. Gomis de Belhanda da Maicon da çok iyi oyuncular. Sahaya çıkıp ellerinden geleni yaptılar. Kaliteleri de zamanla ortaya çıkacaktır''

''Aramızdan ayrılan oyuncular olacak''

"Mevcut kadroyla ilgili olarak teknik heyetle konuştuğumuz düşüncelerimiz var. Spesifik olarak isimler olmasa da performansı düşük olup uyarılacak olan ya da aramızdan ayrılan oyuncular olacak. Şu anda bunları zikretmek için doğru zaman değil''

''Hemen hemen hepsinin peşindeyiz''

Transfer politikamızda değişiklik yok. İsimleri olduğu zaman söylemek istiyorum. Önceden söylemek maddi manevi zarara neden oluyor. Birçok isim var. Çoğu da basına yansıdı. Hemen hemen hepsinin peşindeyiz. Dolayısıyla kulübümüzün bütçesi dahilinde imkanları zorlayarak bu transferleri yapmaya çalışıyoruz. Denayer de gündemimizde olan oyunculardan biri. Seyirciye kendimizi affettireceğiz."