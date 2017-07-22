USTA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Trabzonspor'un zirveye oynayacak bir takım olduğunu söyledi.

Düzce Trabzonsporlular Derneğince kulübün 50. yılı nedeniyle düzenlenen yemeğe katılan Usta, burada yaptığı konuşmada, Trabzonspor'un bir sevda olduğunu belirtti.

Trabzonspor'un bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Usta, "Trabzonspor bizim için vazgeçilmez. O bizim için hem bir hüzün kaynağı hem de sevinç kaynağımız. Ne uzak kalabiliyoruz, ne de çok yakın olmakta mutlu olabiliyoruz. Yaklaştığımızda yanıyoruz, uzaklaştığımızda donuyoruz. Bu öyle bir sevgi ki her ne pahasına olursa olsun, kızsak da, bazen gücensek de, bazen darlansak da, bazen kırgın olsak da, kısa süre içinde bu rengin etrafında toplanmayı, nefes almayı ve kenetlenmeyi istiyor." şeklinde konuştu.

"Çok çalışmamız lazım." diyen Usta, "Bu yolculukta olağanüstü engelleri aşmamız lazım. Son yıllarda gerçekten üzüntümüz fazla. Büyük bir emek vermeye çalışıyoruz, daha çok yakın tarihimizde yaşadıklarımızı herkes hatırlıyor. Ama yeniden bir umut ışığını görmüş durumdayız. Hepimiz 50. yılımızda ve gelecek yıllarımızda, artık bir daha Trabzonspor'un üzdüğü taraftar ve camia olmak istemiyoruz. Bunu başarmak istiyorsak, her birimize kulübümüze sahip çıkmak düşüyor." ifadelerini kullandı.

Zor şartlar altında iyi şeyler yapmaya çalıştıklarını dile getiren Usta, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gerçekten çok zor günler yaşadık. Ancak şunu bilelim ki, Trabzonspor bir tırmanışta, zirveye yaklaşıyor ve yaklaşmakta. 'Bu sene nasıl bir takım olacak' diye düşünüyorsunuzdur. Bazen ben sosyal medya ya da farklı yerlerde taraftarların 'Transferler nerede?, Bu sene daha iyi olacak mıyız? diye soruları oluyor. Söyleyeceğim şey şudur; biz, bütün bu isteklerle birlikte, bu sene iyi ve kaliteli bir takım olmak için, emin olun en az taraftarlarımız kadar aceleciyiz, sabırsızız. Ama ne olur sabredin."

Transfer edilecek futbolcuların takıma hemen uyum sağlayabilecek oyuncular olacağını kaydeden Usta, "Alacağımız oyuncular, fiziksel olarak hazırlar. Hem kalite hem de tecrübe olarak iyi oyuncular. Ama bu işi, vakti zamanı gelmeden, daha erken bitirmeye kalktığınızda bu işin Trabzonspor'a ağır bir bedeli olur. Onun için, sona yaklaştık, biraz daha sabır. Olacak, gelecekler, taraftarlarımız merak etmesin. Ya da merak etsinler, rahat olsunlar. Bu sene takım, geçen yıldan kesinlikle iyi olacak. Gönül rahatlığı ile seyredeceğimiz bir takımımız olacak. Zirveye oynayan bir takımımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

50. yılda şampiyonluk adına iddialı olacaklarını vurgulayan Usta, "Bizim vaadimiz; Trabzonspor çok iyi bir takım olacak, zirveye oynayacağız. İnşallah, 50. yılında en iyisini çıkaracak takım olacak. Ama artık zirvelerin takımı olmak istiyoruz. Trabzonsporlulara yakışan bir takım olsun istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Usta, Trabzonspor'un kurulduğu yıllarda 4 yıl forma giyen Ahmet Ziya Genç'e bordo-mavili takımın formasını hediye etti.