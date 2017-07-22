EYOF 2017 BAŞLIYOR

2017 Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali (EYOF 2017), 23 Temmuz Pazar günü Macaristan'da başlayacak.

Györ kentinin ev sahipliği yapacağı festivale, 14-17 yaş aralığındaki yaklaşık 2 bin 500 sporcu katılacak. Avrupa Olimpiyat Komitesi tarafından iki yılda bir düzenlenen organizasyonun 14'üncüsü, 29 Temmuz'da sona erecek.

Türkiye, Györ'de 9 branşta 110 sporcuyla madalya arayacak. Türk Milli Takımı'nda atletizm, basketbol, kano, bisiklet, cimnastik, judo, yüzme, voleybol ve tenis branşlarında 49 kız, 61 erkek sporcu yer alacak.

Gelecekte olimpiyatlarda yarışma potansiyeli bulunan sporcuların mücadele ettiği festival, ilk kez 1991 yılında Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenmişti.

Organizasyona 2011 yılında Trabzon ile bir kez ev sahipliği yapan Türkiye, 10 kez katıldığı festivalde 13 altın, 12 gümüş ve 20 bronz olmak üzere 45 madalya elde etti.

Türkiye, 2015'te Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirilen oyunlarda 102 sporcuyla yer almış, 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanmıştı.

Györ kadrosu

EYOF'ta mücadele edecek Türk Milli Takımı kadrosu şöyle:

Atletizm: Ali Berk Erol, Batuhan Çakır, Berfin Barışer, Elif Polat, Gizem Akgöz, Hayrunisa Kapar, İnci Kalkan, İrem Zehra Karababa, Kübra Tatar, Mehmet Çelik, Mehmet Eren Cantürk, Mehmet İnanç, Mehmet Kaş, Melih Yersel, Metehan Acar, Münevver Hancı, Ömer Amaçtan, Özlem Becerek, Rümeysa Coşkun, Selen Temurerg, Şafak Karsavuran, Umut Uysal, Yusuf İzzet Erol, Zülha Armutçu.

Bisiklet: Aslıhan Aygün, Azize Bekar, Dilara Şahin, Doğukan Abaza, Hakkı Çelikel, Tahir Buğra Yiğit.

Cimnastik: Bilal Bülbül, Emre Öztekin, Ezgi Yeşil, Nazlı Savranbaşı, Onur Çelik, Yaren Turan.

Judo: Ejder Toktay, Fatih Kösa, Hasret Bozkurt, İlknur Aşçı, Kübra Şenyayla, Merve Topoğlu, Mihraç Akkuş, Muhammed Mustafa Koç, Ömer Kemal Aydın, Özge Andiç, Salih Yıldız, Zeliha Cinci.

Kano: İsmail Akgül, Tuğçe Taylak, Abbas Anıl Şen, Özge Uzar, Doğa Güleken, Muhammed Emin Keçeli.

Tenis: Betina Tokaç, Burakcan Yılmaz, Kaan Çepel, Zeyneb Sena Sarıoğlan.

Yüzme: Aleyna Özkan, Bora Çalış, Çağıl Uyaroğlu, Demirkan Demir, Doruk Efe Kanber, Emir Şimşek, Gizem Güvenç, Hazal Özkan, İdil Güven, Mehmet Kaan Özçelik, Melike Sertler, Nil Deniz Üder, Şevval Köseoğlu, Tuna Tok, Yiğit Sağlam, Zehra Duru Bilgi.

Erkek voleybol: Adis Lagumdija, Ali Deniz Yılmaz, Batuhan Avcı, Batuhan Karaca, Berkant Hızarcı, Emir Kaan Öztürk, Hacı Şahin, Muhammet Delibaş, Murat Üç, Onur Çukur, Onur Soydan, Yusuf Eken.

Kız basketbol: Elif Bayram, Nisa Yalçın, Gökşen Fitik, Fatmanur Karakaş, Zeynep Şevval Gül, Suzan Kınran, Duygu Özen, Miray Balotu, Feride Şevval Akalan, Derin Erdoğan, Şuranur Hatice Sönmez.

Erkek basketbol: Kerem Öztürk, Eren Has, Mustafa Kurtuldum, Göktuğ Baş, Atakan Erdek, Arda Çete, Canberk Kavşuk, Temel Berkcan Keskindemir, Ekrem Sancaklı, İsmail Karabilen, Cem Kırcıman, Ömer Yasir Küçük.