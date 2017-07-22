Başbakanlık Kupası Koşusu'nda heyecan başlıyor
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BAŞBAKANLIK KUPASI KOŞUSU'NDA HEYECAN BAŞLIYOR

Başbakanlık Kupası Koşusu'nda heyecan başlıyor

At yarışlarında bu yıl 66'ncısı düzenlenen Başbakanlık Kupası Koşusu, 23 Temmuz Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.

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At yarışlarında bu yıl 66'ncısı düzenlenen Başbakanlık Kupası Koşusu, 23 Temmuz Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Veliefendi Hipodromu'nda 8 safkanın katılımıyla saat 16.30'da başlayacak yarış, çim pistte, 2 bin metre mesafede koşulacak. Koşunun birincisine 550 bin lira ikramiye verilecek.

Üç ve daha yukarı yaşlı safkan İngiliz atlarının katıldığı Başbakanlık Kupası Koşusu, 1952 yılından bu yana düzenleniyor.

İlk Başbakanlık Kupası Koşusu'nu William Giraud'un "Nur" isimli safkanı, jokey Reşat Mergin ile kazandı.

Koşuyu en fazla kazananlar ise, dörder kezle Atman (1963, 1964, 1996, 1997), Eliyeşil (1971, 1972, 1973, 1991) ve Simsaroğlu (1953, 1956, 1958, 1959) ekürileri oldu.

Merhum Ekrem Kurt, 12 birincilikle, bu koşuyu en fazla kazanan jokey unvanına sahip.

2008 yılında, büyük çekişmeye sahne olan Başbakanlık Kupası Koşusu'nu "Kurtiniadis" ve "Salvatore" atbaşı bitirmişti. 1952'den bu yana düzenlenen önemli koşunun pist rekoru, 2.00.44 ile bu iki safkana ait bulunuyor.

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