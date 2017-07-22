GENÇLERBİRLİĞİ TARAFTARLARINDAN ORTAK ÇAĞRI: "ANKARA'DA OYNAYALIM"

OSTİM Stadı hazırlanana kadar maçlarını 19 Mayıs Stadyumu’nda oynamak isteyen Gençlerbirliği’nin taraftar grupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Bak’dan yardım istedi.

OSTİM Stadı hazırlanana kadar maçlarını 19 Mayıs Stadyumu’nda oynamak isteyen Gençlerbirliği’nin taraftar grupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’dan kendilerine yardım etmesini istedi. Taraftarlar, Eskişehir’e gitmenin ekonomik zorluğuna da dikkati çekti

Ankara 19 Mayıs Stadyumu için alınan yıkım kararının ardından maçlarını şehir dışında oynamak zorunda kalacak Gençlerbirliği taraftarları dertli...

Tarihi 19 Mayıs Stadyumu’nda buluştuğumuz farklı kuşaklardan taraftar grupları, görüşlerini Milliyet Ankara aracılığıyla yetkililere bir kez daha duyurdu. Taraftarların beklentisi takımın maçlarını OSTİM Stadı’nda oynaması yönünde.

Stadyum konusunu yakından takip eden ve gelişmeleri ilk kez duyuran Milliyet Ankara’ya özel açıklamalar yapan taraftarlar, OSTİM Stadı hazırlanana kadar maçların 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanmasını istiyor. Eskişehir’deki maçları takip etmenin ekonomik olarak taraftarı zorlayacağını belirten kırmızı-karalılar, Gençlerbirliği’nin efsane başkanı ‘İlhan Cavcav’ adıyla anılacak Süper Lig maçlarını Ankara’da oynamanın futbolcular ve kendileri açısından önemine dikkati çekti.

Taraftarlar, devletin en üst makamlarına da seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerini duymasını isteyen kırmızı-karalı taraftarlar, koltuğuna yeni oturan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın ilk icraatının da stadyum konusunda kendilerine yardım etmek olmasını istedi.

Gençlerbirliği taraftarları, konuyu kulüp yönetiminin ciddi biçimde takip etmesi yönündeki beklentilerini de dile getirdi.

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Yıllarca maçları takip ettikleri tribünlerin önünde hatıralarını anlatan taraftarların görüşleri ise şöyle:

Maddi şartlar zorlar

-Necdet Özkazancı: Gençlerbirliği; sahip olduğu tesisleri, futbol okulları, altyapısı, yönetimi, küfür ve şiddetten uzak centilmen taraftarıyla yüz yıla yakın bir süredir ülkemizde sporun gelişmesi için elinden geleni yapan bir kulüptür. Başta futbol olmak üzere birçok dalda faaliyet gösteren ve sporcular yetiştiren başkentimizin tarihi ve güzide kulübü büyük bir camiadır. Bugün geldiğimiz noktada iç saha maçlarımızı oynadığımız 19 Mayıs Stadı’nın yıkılması ve yerine yeni bir stat yapılması gündemde. Bakanlık, kulübümüze Ostim Stadı’nı tahsis etti. Fakat Ostim Stadı’nın Süper Lig kriterlerine uygun hale getirilmesi gerekiyor ve bunun da altı aya yakın bir süre alacağı konuşuluyor. Bu süreçte takımımızın iç saha maçlarını Eskişehir’de oynayacağı yolundaki haberleri okuduğumuzda üzülüyoruz. Çünkü 19 Mayıs Stadı halen tribünleri, çim sahası, turnikeleri, ışıklandırma sistemi yani kısaca her şeyiyle çalışır durumda. Çimleri canlı, sulanıyor ve bakımı yapılıyor. 19 Mayıs Stadı şu anda Süper Lig maçlarının oynanabileceği bir stat görünümünde ve hiçbir eksiği yok. Ayrıca henüz 19 Mayıs Stadı’nın yıkım ve yapım projesi, etüdü, ihalesi yapılmamış olup yıkım çalışmalarının ne zaman projelendirilip, ihale edilip, başlayıp tamamlanacağı, yeni stadın yapım çalışmalarının da ne zaman başlayacağı belli değil. Bu çalışmaların en az altı aylık bir süre alacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla burada 19 Mayıs Stadı çalışır halde dururken, rahmetli başkanımız İlhan Cavcav’ın anısını yaşatmak için adının verildiği ‘İlhan Cavcav Sezonu’nda iç saha maçlarımızı Eskişehir’de oynamak zorunda kalmamız takımımızı ve taraftarlarımızı maddi-manevi mağdur edecektir. Gençlerbirliği taraftarlarının büyük çoğunluğu memur, işçi, esnaf ve öğrencilerden oluşuyor. Her maç için Eskişehir’e gitmek taraftarlarımızı gerek zaman gerekse de maddi şartlar açısından çok zorlayacak. Onun için biz Gençlerbirliği taraftarları olarak Ostim Stadı’nın Süper Lig kriterlerine uygun hale getirilip Gençlerbirliği’ne teslim edilene kadar maçlarımızı 19 Mayıs Stadı’nda oynamaya devam etmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Spor Bakanımızdan dileğimiz ve beklentimiz, bu makul isteğimizin kabul görmesidir. 19 Mayıs Stadı’nın yıkımına Ostim Stadı hazır hale getirildikten sonra hiç olmazsa altı ay gibi kısa bir süre sonra başlanmasıdır.

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“Derbiler unutulmaz”

-Zeki Celasun (60 yıllık Gençlerbirliği taraftarı): Öncelikle 1932’de yapılan ve büyük anılarımızın olduğu mabedimize veda etmek çok hüzünlü. Burada çok anılarımız var. Üzüntüyü ve sevinci biz burada öğrendik. Aynı gün üç maç izlediğimiz günleri nasıl unutabiliriz? Ankara derbilerini nasıl unutabiliriz? Şimdi bu stadyum yıkılacak. Ancak yeni stadın aynı yere yapılacak olması sevindirici bir haber. Rahmetli başkanımız İlhan Cavcav’ın stadın aynı yerde yapılması için verdiği büyük emeği de unutmamak ve bir kez daha vurgulamak lazım. Stadyum yıkılacak ve yeniden yapılacak ama bu arada Gençlerbirliği nerede oynayacak? Aylardır bu konuyu düşünüyoruz. Bizim talebimiz ve Ankaralı sporseverlerin gönlünden geçen Gençlerbirliği’nin Ankara’da oynamasıdır. Konu hakkında detaylı düşününce en mantıklı uygulamamanın Gençlerbirliği’ne adres olarak gösterilen Ostim Stadyumu’nun hazır ve bize yakışır bir hale gelene kadar 19 Mayıs Stadyumu’nun yıkımının ertelenmesi ve maçlarımızı burada oynamak. Bu konuda ümitliyiz. Adı ‘İlhan Cavcav Sezonu’ olacak Süper Lig başlamadan bu konuda güzel haberlerin gelmesini bekliyoruz.

“Az bir zaman kaldı”

-Nedim Celasun (Gençlerbirliği tribün lideri): Gençlerbirliği taraftarlarına sürekli aynı soru soruluyor: Bu sene maçlar nerede oynanacak? Bu soruya net bir cevap veremiyoruz. Maçların başlamasına 25 günden az bir zaman kaldı ve belirsizlik devam ediyor. Maçların diğer illerde oynanabilme ihtimali gündeme geldiğinden bu yana huzursuzluk hakim. Zaten Passolig’den dolayı taraftar sayıları düşmüşken bir de bu sorun iyice canımızı sıkıyor. Bu sorunun efsane başkanımızın hatırasına adanmış bir sezonda yaşanacak olması daha da üzüntü verici. Gençlerbirliği ile özdeşleşmiş İlhan Cavcav adı Süper Lig sezonunun ismi olarak belirlenirken başkanımızın emaneti Gençlerbirliği’nin oynayacak stadının olmaması çelişkili ve üzüntü verici bir durum. Bir yandan da Ostim Stadyumu telaffuz edilmeye başlandı. Ancak bu stadın eksikleri olduğu ve sezona yetişmesinin zor olduğu belirtiliyor. Peki ne olacak? Nerede oynayacağız? Taraftar toplantılarındaki görüş birliğimiz, 19 Mayıs Stadyumu’nun maç oynamaya hazır haldeyken sezona kendi evimizde başlamak yönünde. Ankara’da Gençlerbirliği’ne yakışır bir stadyum alternatifi sağlanıncaya kadar 19 Mayıs Stadyumunun yıkımının ertelenmesini ve maçlarımızı burada oynamayı talep ediyoruz. Stadyumlar taraftarların ikinci evidir, yaşam alanlarıdır. Bu konuda bir an önce ümitli haberler bekliyoruz.

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6 aylık çalışma

-Murat Kahramaner: Bu yıl İlhan Cavcav sezonu olduğu için maçlarımızı Ankara’da oynamak isteriz. Ostim Stadı bize tahsis edilecek ise maçların oynanması için hazır edilmesi yaklaşık altı ay sürer. Bu süre zarfında 19 Mayıs Stadı’nın yıkımı, Ostim Stadı hazır olana kadar ertelenebilir. Bizim taraftarlar olarak isteğimiz budur.

-Ahmet Ay: Fanatik bir Gençlerbirliği taraftarı olarak takımımın modern ve güzel bir statta maçlarını oynamasını isterim. Yıllardır Gençlerbirliğimiz’e ev sahipliği yapan 19 Mayıs Stadı’nın yerine yapılacak yeni stat düşüncesini de olumlu bulmaktayım. Fakat bu süreçte takımımın ve biz taraftarın mağdur edilmemesi gerekir. Bu noktada gelişmelere bağlı olarak Ostim Stadı’nın eksikliklerinin giderilmesine bir an önce başlanmalı ve bu çalışmalar bitene kadar 19 Mayıs Stadyumu’nun yıkımı ertelemelidir. Olası bir Eskişehir’de oynama durumunda takımımızın taraftar desteğinden yoksun kalacağı, birçok maçta evinde deplasmanı yaşayacağı ve bunun sonucunda puan kayıplarına uğrayacağı düşüncesi beni ciddi şekilde endişelendiriyor. Kısacası kulüp yönetimimiz ve ilgili spor yöneticileri ellerini taşın altına koyarak Gençlerbirliği’nin yeni stat yapım sürecinde maçlarını Ankara’da oynamasını sağlamalıdır.

“Büyük bir çelişki”

-Ergun İnal: Sezona ‘İlhan Cavcav Sezonu’ adının verilmesine rağmen ligin ilk yarısında iç saha maçlarımızı Ankara’da oynayamayacak olmamız büyük bir çelişkidir. En azından Ostim Stadı hazır olana kadar 19 Mayıs Stadı’nın yıkımı ertelenirse mağduriyetimiz ortadan kalkacaktır. Zaten bildiğim kadarı ile asbest tehlikesi yüzünden yıkım kış aylarında yapılmak zorunda. En azından yıkım çalışması başlayıncaya kadar bu stadı kullanmak ve takımımızı rahmetli başkanımızın isminin verildiği İlhan Cavcav Sezonu’nda Ankara’da izlemek istiyoruz.