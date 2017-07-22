YENİMAHALLE'YE 25 MİLYONLUK SPOR KOMPLEKSİ

Yenimahalle Belediyesi’nin spor alanında Türkiye’ye örnek projeler yaptığını kaydeden Yaşar: “Yunus Emre Mahallemize inşa edeceğimiz Gazi Mustafa Kemal Spor Kompleksi, 25 milyonluk dev bir yatırım"

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Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, kadrosuna kattığı yeni transferlerle sezona bomba gibi başlamak istiyor. Geçtiğimiz sezon ligde fırtınalar estirmesine rağmen altyapıdan gelen puanlar nedeniyle şampiyonluğu kıl payı elinden kaçıran Başkent temsilcisi, sezona “şampiyonluk” parolasıyla başlayacak. Takıma katılan yeni oyuncular Spor Hekimi Dr. Ateş Şendil’in Kliniği’nde sağlık kontrolünden geçti. Kontrolleri tamamlanan sporcular, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı da ziyaret ederek şampiyonluk sözü verdi.

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Kıvanç Hürdoğan, Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Teknik Direktörü Serdar Eler, takımın yeni yıldızları orta oyuncu Dijana Radojevic ve Karadağlı genç kaleci Ana Rajkovic ile Başkan Yaşar’ı ziyaret etti. Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Erhan Aras’ın da hazır bulunduğu ziyarette takımın yeni sezon hedefleri konuşuldu.

“Şampiyonluk bekliyorum”

Konuşmasına “Sizden şampiyonluk bekliyorum” diye başlayan Yaşar, “Geçtiğimiz sezon bir şanssızlık sonucu şampiyonluğu kaçırdık. Ama bu sezon her sezon olduğu gibi yine zirveye oynayacağız. Yeni transferlerle kadromuzu güçlendirdik. Bu oyuncuların da takıma çabuk uyum sağlayacağına inanıyorum. Aramızdan ayrılan oyuncularımıza da kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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Önemli spor müsabakaları Yenimahalle’de oynanacak

Yenimahalle Belediyesi’nin spor alanında Türkiye’ye örnek projeler yaptığını kaydeden Yaşar, “Yunus Emre Mahallemize inşa edeceğimiz Gazi Mustafa Kemal Spor Kompleksi, 25 milyonluk dev bir yatırım olacak. 14 bin 850 metrekare kapalı alana sahip, 5 bin kişi kapasiteli spor kompleksi, her türlü salon sporunun yapılabileceği bir yer olacak. Bu tesisten sizler de istifade edeceksiniz. Artık önemli spor müsabakaları Yenimahalle’de oynanacak. 2018’in Haziran ayında açmayı planladığımız bu kompleks Türkiye’ye örnek olacak” dedi.

Yaş ortalaması 35’ten 23’e düştü

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Kıvanç Hürdoğan ise takımın yeni yıldızlarını Yaşar’a tanıtarak kulüp çalışmaları hakkında bilgi verdi. Antrenör Serdar Eler ise antrenmanlara başladıklarını belirterek “Çok genç bir takım olduk. Takımın yaş ortalaması 35’ten 23’e düştü” şeklinde konuştu.

Takımın yeni yabancı yıldızlarından oyun kurucu Sandra Radovic, U19 Avrupa Şampiyonası’nda olduğu için ziyarete katılamazken başarılı yıldızlar Dijana Radojevic ve Ana Rajkovic şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi.

Sezonun ilk kampı Marmaris

Hazırlıklarını ve sağlık kontrollerini tamamlayan takım sezonun ilk kampı için Marmaris’e gidiyor. 24 Temmuz Pazartesi günü yola çıkacak olan takım 1 haftalık kampla sezona hazırlanacak. Takım; 15- 20 Ağustos tarihleri arasında da Çek Cumhuriyeti’nin Hodonin şehrinde yapılacak hazırlık turnuvasına katılacak.

Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası ilk maçında ise 9 veya 10 Eylül günü Ankara’da Yunanistan ile mücadele edecek.

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