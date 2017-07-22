HERKES PARA ALIRKEN BİZ VERİP AYRILDIK!

Gençlerbirliği’nde yeni sayfa açan Zeki Yavru, “Trabzon’dan herkes para alıp ayrılıyor ama biz para verip ayrıldık. Tabii bu işin esprisi ama böyle. Yeniden büyük takım hedefim var" dedi.

Bordo-Mavili takımdan 350 bin TL civarındaki alacağından vazgeçerek ayrılıp Gençlerbirliği’nin yolunu tutan Zeki Yavru, FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu: “Trabzonspor bu ülkenin en büyük takımlarının başında geliyor. Gerçekten çok büyük bir camia. Taraftarın sabırsızlığı ve olaylar yara veriyor. Büyüklük sıralamasında ilk 2 takımın içerisindedir. Trabzonspor benim yuvam, belki yine oraya döneceğim. Belki de Galatasaray veya Beşiktaş olacak. Günümüzde bu olaylardan dolayı belki olmuyor ama eskiden Trabzon’dan Fenerbahçe’ye giden birçok oyuncu oldu. Bunlar olan şeyler. Doğruluğu tartışılır tabi.”



‘Tahammül etmeliler’



“Taraftarın tahammülsüzlüğü var Trabzon’da. İnsanlar sabredemiyor. Sezon başı iyi bir takım kuruluyordu. Herkes zaman ‘lazım’ dedi. İkinci yarı takviyelerle çıkış da geldi. İyi de oynuyorduk. O kırılma anını bizim insanımız bekleyemiyor. Trabzon’da en büyük sıkıntı bu. Bunun aşılması lazım artık.”



‘Onlarda kalsın’



“Ben bunun esprisini yapıyorum hep. Trabzonspor’dan herkes para alıp ayrılıyor ama biz para verip ayrıldık. Tabii bu işin esprisi. Kulüp sonuçta kendi menfaatlerini düşünecek. Bonservisimizi aldık sonuçta. Sorun yok, bizim memleketimiz. Sonuçta biz de aldığımız parayı gidip oraya yatırıyoruz. Sıkıntı yok, onlar da kalsın.”

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‘Daha fazla kalamazdım’



“Hedefim öncelikle daha fazla oynamak. Forma rekabeti her yerde var. Bir adım geri attık, daha fazla sıçrama yapabilmek için. En iyi sezonumu Kayserispor’da geçirmiştim. Kiralıktım, Ersun hoca da yönetim de kalmamı istedi. Aslında gitmekten yanaydım. Ancak kıramayacağımız insanlar vardı. Bir sene daha tahammül ettim ama artık kalamazdım.”



‘En çok zorlayan Bruma ve Lens’



“Saha içinde gelen oyuncuların isimleri büyüdükçe savunma oyuncusu olarak motivasyonda büyüyor. Beni mesela en zorlayan oyuncular Bruma ve Lens oldu. Çok sprinter oyuncular. Geri dönüp yakalamak zor oluyor. Futbola önlibero olarak başladım ama bence en zor mevkii sol bek ve sağ bek”