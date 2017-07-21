Gençlerbirliği'nin hazırlık maçlarında yüzü gülmüyor
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GENÇLERBİRLİĞİ'NİN HAZIRLIK MAÇLARINDA YÜZÜ GÜLMÜYOR

Gençlerbirliği'nin hazırlık maçlarında yüzü gülmüyor

Gençlerbirliği, dördüncü hazırlık maçında VV Hattem Stadı’nda oynanan maçta PEC Zwolle’ye 2-0 mağlup oldu.

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Gençlerbirliği, dördüncü hazırlık maçında VV Hattem Stadı’nda oynanan maçta PEC Zwolle’ye 2-0 mağlup oldu.

PEC Zwolle:  Boer, Ehizibue, Sandler (46' Van Looy), Marcellis, Schenkeveld (66' Van de Pavert), Bakker, Saymak (74' Reijnders), Thomas (74' Kvída), Namli (46' Israelsson), Parzyszek (46' Nijland), Mokhtar.

GENÇLERBİRLİĞİ: Nihat – Zeki (45.dk Ahmet Oğuz) – N’Diaye (72.dk Mert) – Orhan (45.dkUğur) – Halil İbrahim – Matei(45.dk Manu) – Scekic (45.dk Dialo) – Berat (45.dk Bady) – Serdar (45.dk Khalili) – Muriqi(45.dk Skuletic) – Velikonja (45.dk Rantie)

GOLLER: Bakker - Mokhtar

SARI KARTLAR: Serdar , Orhan

KIRMIZI KART: Ahmet Oğuz

7’ Matei sağ kanattan ortaladı , Velikonja dokundu. Top yandan auta çıktı

13’ Zwolle atağında gelen şutu Nihat çıkardı.

34’ Mustafa Saymak yerde kaldı, kazanılan penaltıyı Bakker gole çevirdi.

43’ Zwolle atağında Mokhtar topu ağlara gönderdi.

İlk yarı PEC Zwolle’nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

62’ Skuletic sol çaprazdan sert vurdu. Top üstten auta çıktı.

73’ Skuletic’in baskısı sonuç verdi ve kaleciye geri pastan çift vuruş kazanıldı. Çift vuruşta Halil İbrahim’in kafa vuruşu sonuçsuz kaldı.

78’ Bady ve Skuletic paslaşarak ceza sahasına girdi. Bady vurdu, top üstten auta çıktı.

82’ Ahmet Oğuz çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maçta başka gol olmayınca Gençlerbirliğ,i sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.
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