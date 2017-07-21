GENÇLERBİRLİĞİ'NİN HAZIRLIK MAÇLARINDA YÜZÜ GÜLMÜYOR

Gençlerbirliği, dördüncü hazırlık maçında VV Hattem Stadı’nda oynanan maçta PEC Zwolle’ye 2-0 mağlup oldu.
PEC Zwolle: Boer, Ehizibue, Sandler (46' Van Looy), Marcellis, Schenkeveld (66' Van de Pavert), Bakker, Saymak (74' Reijnders), Thomas (74' Kvída), Namli (46' Israelsson), Parzyszek (46' Nijland), Mokhtar.
GENÇLERBİRLİĞİ: Nihat – Zeki (45.dk Ahmet Oğuz) – N’Diaye (72.dk Mert) – Orhan (45.dkUğur) – Halil İbrahim – Matei(45.dk Manu) – Scekic (45.dk Dialo) – Berat (45.dk Bady) – Serdar (45.dk Khalili) – Muriqi(45.dk Skuletic) – Velikonja (45.dk Rantie)
GOLLER: Bakker - Mokhtar
SARI KARTLAR: Serdar , Orhan
KIRMIZI KART: Ahmet Oğuz
7’ Matei sağ kanattan ortaladı , Velikonja dokundu. Top yandan auta çıktı
13’ Zwolle atağında gelen şutu Nihat çıkardı.
34’ Mustafa Saymak yerde kaldı, kazanılan penaltıyı Bakker gole çevirdi.
43’ Zwolle atağında Mokhtar topu ağlara gönderdi.
İlk yarı PEC Zwolle’nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
62’ Skuletic sol çaprazdan sert vurdu. Top üstten auta çıktı.
73’ Skuletic’in baskısı sonuç verdi ve kaleciye geri pastan çift vuruş kazanıldı. Çift vuruşta Halil İbrahim’in kafa vuruşu sonuçsuz kaldı.
78’ Bady ve Skuletic paslaşarak ceza sahasına girdi. Bady vurdu, top üstten auta çıktı.
82’ Ahmet Oğuz çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Maçta başka gol olmayınca Gençlerbirliğ,i sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.