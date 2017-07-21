SERCAN KAYA: "ANKARAGÜCÜ, BEKLENTİLERİ OLAN BİR CAMİA"

Ankaragücü'nün yeni transferi Sercan Kaya, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

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Ankaragücü'nün yeni transferi Sercan Kaya, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

Gündeme dair özel açıklamalarda bulunan Sercan Kaya'nın röportajından önemli satır başları:

"Gerçekten büyük bir camiaya geldim, beklentileri olan bir camia. Ülkemizin köklü büyük camialarından biri. Hedefleri doğrultusunda beni bu formaya layık gördüler. Çok teşekkürler ediyorum. İnşallah istediğimiz hedefe hep beraber ulaşabiliriz. Geçen sene iyi geçmedi benim adıma. Ankaragücü'nün taraftar kitlesi ortada"

"Bazen futbolda olabiliyor böyle şeyler. Adana Demirspor'da başarısız bir sezon geçirdim.Fakat yeni bir sayfa açtım. Bu sene daha daha iyi olup daha çok çalışacağız. İnşallah hem benim için hem takımım için daha iyi olur"

"Kariyerimde istediğim yerlere ulaştığımı düşünüyorum ama şu anlamda ulaştığımı düşünüyorum. Süper ligde oynadım, çok değerli hocalarla çalıştım"

﻿ Futbolcu Bilgisi Sercan Kaya kimdir?

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"Daha iyisi olabilir miydi? Evet olabilirdi. Her zaman her şeyin daha iyisi olabiliyor. Fakat bu kadar oldu. Bizim değerimizde böyle şekillendi. "

"Rizespor'da da başarılı bir 3.5 yıl geçirdiğimi düşünüyorum. Ondan sonra Demirspor maceram hem benlen hem hocalardan ordaki çalışma ortamından dolayı kötü geçti. Fakat her zaman futbolda bir sonra yapacaklarınız önemli oluyor"

"Şuan kamptayım. İsmail hocamızla görüştük, zaten beni istediğini öğrenince geldim. Kariyerli bir hoca, iyi bir hoca.

İnşallah onun bize vereceği direktifler, çalıştırma uyumumuzla tüm takım olarak iyi bir sezon geçireceğimizi umuyorum. Her hangi bir hedefim yok. Her maç gol veya asist yapmak hücum oyuncuları için çok önemlidir. Geçen sene 5 asist 2 gollük performansım vardı"

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"Ankaragücü taraftarının beklentisine karşılık vermek benim en büyük dileğim. Bunun farkındayım. Geçen sezon performansımdaki düşüşün nedenlerinden biri de kendimdim. Ben geldiğim zaman oynayacağımı direkt takımda başlayacağımı düşündüm fakat ilk 10 hafta Erkan hoca ile sorun yaşamadım ama forma şansı bulamadım"

"Geçen sene benim durumum çok farklıydı çünkü, bir üst ligden geliyorsunuz ve sizden beklentiler çok büyük bir an önce bu beklentiye cevap vermek istiyorsunuz fakat 10 hafta ciddi bir süre, bunun 6 haftası Erkan hoca ile son 4 haftası ise Engin hocayla. Böyle olduğu zamanda mental olarak da biraz düşünce zor oldu. Oynamak her oyuncu için önemli. Oynadıkça futbolcu hem mental olarak hem fizik olarak daha iyi yerlere geliyor"

Ajansspor