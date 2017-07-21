Osmanlıspor, Giresunspor'u rahat geçti: 5-0
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OSMANLISPOR, GİRESUNSPOR'U RAHAT GEÇTİ: 5-0

Osmanlıspor, Giresunspor'u rahat geçti: 5-0

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, TFF 1. Lig temsilcilerinden Giresunspor’la oynadığı hazırlık maçından 5-0 galip ayrıldı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, TFF 1. Lig temsilcilerinden Giresunspor’la oynadığı hazırlık maçından 5-0 galip ayrıldı.

Osmanlıspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı Kızılcahamam kampının son gününde Giresunspor’la oynadığı hazırlık maçını 5-0’lık skorla kazandı. Kızılcahamam Soğuksu Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı; Kadir Sağlam, Engin Erdem ve Özgür Ertem üçlüsü yönetti.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle son bulan karşılaşmanın ikinci yarısında Osmanspor’un baskıları sonuç getirdi ve durumu 5-0’a taşıdı. Osmanlıspor’un gollerini 55 ve 84. dakikalarda Mehmet Umut Nayir, 60. dakikada Bifouma, 70. dakikada Serdar Gürler ve 90. dakikada Regattin kaydetti.   

Başkent ekibi sahaya şu 11’le çıktı; Karcemarskas (Eyüp), Szukala (Numan), Muhammed Bayır (Tiago), Tugay Kacar (Vaclav), Sinan Kurt (Vrsajevic), Carlos (Lawal), Mehmet Güven (Bifouma), Tisdell (Serdar Gürler), Rusescu (Seto), Umar (Regattin), Ali Özgen (M.Umut Nayir)

TFF 1. Lig temsilcisi Giresunspor ise sahada şu 11’le mücadele etti: Anıl, Caner, Onur (İsmet), Özgür, Hüsamettin, Sandro, Deniz, Lopes, Sinan, Recep (Mertcan), Korkishko (Guik)   
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