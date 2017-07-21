CEBRAİL ASLAN VE ALİ ŞEN, KLASSPOR'A KONUŞTU

Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan ve Yeni Altındağ Belediyespor Başkanı Ali Şen, yeni öncesinde takımları hakkında Klasspor mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonda Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta mücadele edecek olan Yeni Altındağ Belediyespor’da ilk kez tadılacak profesyonel ligin heyecanı yaşanıyor. 2016-17 sezonu öncesi Klasspor mikrofonlarına konuşarak takımın geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan, “Siyaset ayrı, futbol ayrı ve belediyecilik ayrı bir daldır. Altındağ Belediyespor’un bünyesine siyaseti sokmayız” dedi. Öte yandan, Cebrail Aslan, Altındağ Belediyespor’a kendi imkanları ile stadyum yapacaklarının müjdesini verdi. Yeni Altındağ Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Şen ise, “Belediye başkanımız Veysel Tiryaki ve başkan yardımcımız Cebrail Aslan’ın yardımlarıyla yeni sezonda da başarılı olmak istiyoruz” diye konuştu.

“TAMER AÇAR İLE KARDEŞÇE YOLLARI AYIRDIK”

“2016-17 sezonunda gösterdiğimiz başarılı performans ile Bölgesel Amatör Lig’de namağlup şampiyon olduk. Play-Off turunda da 2 takımı eleyerek 3. Lig’e çıkma başarısını elde ettik“ diyerek sözlerine başlayan Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan, geçen sene takımın başkanı olan Tamer Açar ile kardeşçe yolları ayırdıklarını duyurarak yeni dönemde kulüp başkanlığını, belediye yönetiminde temizlik işleri müdürü görevinde bulunan Ali Şen’in yapacağını açıkladı.

Aslan’ın açıklamaları şu şekilde:

“Geçen sezon takımın başkanı olan Tamer Açar ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdık. Kendisine, kulübe vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Tamer Açar ile kardeşçe ayrıldığımızı bildirmek isterim. Bu ayrılığın ardından spor kulübümüzde yeni yönetimimizi oluşturduk. Kulüp başkanımız, Ali Şen bey oldu.”

MESUT ÜRETİR İLE YOLA DEVAM

Yeni sezon öncesi takımdaki hoca ve transfer sorunlarını çözdüklerini belirten Aslan, “Yeni sezon öncesi geçen sezon takımı şampiyon yapan hocamız Mesut Üretir ile yola etme kararı aldık. Ayrıca iç transferde de 16 oyuncuyla imza atıldı. Dış transferde de Osmanlıspor’dan 2 oyuncuyu takıma kazandırdık. Gençlerbirliği ile de bazı oyuncular hakkında görüşüyoruz ve değerlendiriyoruz. Takımımız, kamp programı doğrultusunda Afyon’a gitti. “ dedi.

“YENİ SEZONDA ÇUBUK STADYUMU’NDA OYNAYACAĞIZ”

Ankara’daki stadyum problemleri nedeniyle yeni dönemde iç sahadaki maçlarını yeni yapılan Çubuk Stadyumu’nda oynayacaklarını ifade eden Aslan, “Oynayacağımız stadyum konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bu konuyla ilgili, Ali bey ile beraber Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Gürhan Yıldız ile görüşmeye gittik ve fikir alışverişinde bulunduk. Ankara’daki en büyük sıkıntılardan biri, tesisleşme. Üst liglerde oynayan kulüpler bile oynayacağı stat bulamıyor. Karapürçek’te kendimize ait çok güzel bir stadımız var ama 3. Lig’e uygun değil. Ankara 19 Mayıs Stadyumu ve Cebeci İnönü Stadyumu yıkılıyor, durum böyle olunca biz de, maçlarımızı Çubuk Stadyumu’nda oynamaya karar verdik. Yeni sezondaki maçlarımız, Çubuk Stadyumu’nda oynanacak, bu durum kesinleşti. “ diye konuştu.

ALTINDAĞ'A YENİ STADYUM MÜJDESİ

Belediye olarak maddi bir problem yaşamadıklarını vurgulayan Cebrail Aslan, bu güçle beraber Altındağ Belediyespor’un kendine ait stadyumunun inşaatına kısa zaman içerisinde başlayacaklarının müjdesini verdi. Aslan, “Kısa vadede maçlarımızı Çubuk’ta oynayacağız, ilerleyen yıllarda ise iç saha maçlarımızı kendi sahamızda oynayacağız. Belediye olarak yeni stadımızı yapmaya karar verdik. Üst lig kriterlerine uygun, Altındağ Belediyespor’a yakışacak bir stadyumun müjdesini veriyoruz. Yeni stadımız, Karapürçek’ten havalimanına giden çevre yolunun hemen kenarında inşa edilecek. Dört dörtlük bir spor tesisi olacak ve Allah kısmet ederse önümüzdeki sezon, maçlarımızı orada oynayacağız. Bu stadı, kendi imkanlarımız ile yapacağız, bunun reklamını yapmaktan da hoşlanmıyoruz“ şeklinde konuştu.

“4 METRE YÜZÜNDEN TFF KRİTERLERİNE TAKILDIK”

Yeni yapıldıktan sonra Karapürçek’teki stadın, amatör kulüplerin hizmetinde olacağını blidiren Aslan, “Karapürçek’teki stadyumumuz, 60’a 105 metre ölçülerine sahiptir. 3. Lig’e uygun olması için 64’e 105 metre olması gerekiyordu. Sadece 4 metre gibi görünse de orada oynama şansımız yok. Tribünü kaldırıp geriye çekelim dedik ama bu sefer de TFF’nin kriterlerine takıldık. Biz de şöyle düşündük; burayı yıkıp yeniden yapmaktansa yeni bir tesis yapıp Karapürçek Stadyumu’nu amatör kulüplere verelim dedik. Yeni stadımız bitince bu düşüncemizi hayata geçireceğiz” dedi.

“VEYSEL BAŞKANIMIZ FUTBOLU SEVMEYE BAŞLADI”

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin futbola bakış açısının nasıl olduğunun sorulması üzerine konuşan Aslan, “Veysel başkanımız, çalışkan bir adamdır. Başarısını, tüm Türkiye biliyor. 2 sene önce Veysel başkanın futbola bakış açısı sorulduğunda, başkanın futbolu sevmediğini ve sosyal-kültürel projeler üzerinde durduğunu söylemiştim. Şimdi ise, başkanımız futbolun içine yavaş yavaş girdi ve yeni stadyumun yapılması için talimat verdi. Başkanımız, Altındağ Belediyespor’un gelişimi için mücadele ediyor ve bu sezon birçok maçımıza da geleceğini belirtti” dedi.

KARAR MERCİ: MESUT ÜRETİR

Cebrail Aslan, Teknik Direktör Mesut Üretir’in kadro oluşturma konusunda işine karışmadıklarının altını çizerek, “Hiç birimiz hocamız kadar futboldan anlamayız” dedi. Aslan, “Bazı oyuncuları denemek için kampa davet ettik, bu konudaki kararları ise hocamız Mesut Üretir verecek. Hocamızın işine karışmayız. Çünkü; hiç birimiz onun kadar futboldan anlamayız. Hepimiz oyuncular hakkında öneri verebiliriz ancak son karar mercii, Mesur Üretir’indir. Yalnız takımda yedek kalacak adama ihtiyacımız yok. Yapacağımız transferler, takımdaki oyuncuları kesecek durumda olması lazım. Takıma yeni katılan oyunculardan birisi yedek kalırsa bunun hesabını da sorarım. Takımda, görev alamayacak bir ismi o yüzden almak istemiyoruz” diye konuştu.

“TAKIMIMIZA, SİYASET GİREMEZ”

Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan, ne belediye işlerine ne de spor kulübünün işleyişine siyasetin girmesine müsaade etmeyeceğini vurguladı. Aslan, “Bulunduğum mevki ve çalıştığımız arkadaşlar ile birlikte siyasetten uzak durmaya çalışıyoruz. O yüzden futbol kulübümüze de siyaseti sokmayız. Ki siyaset ile yönetilip başarılı olan bir takım da görmedim. Ahbap çavuş ilişkilerini kulübe sokarsak sonucu hoş olmaz, buna da müsaade etmeyiz. Samimiyetten uzak bir yerde, başarılı beklenemez. Siyaset ayrı, futbol ayrı ve belediyecilik ayrı bir daldır” dedi.

SON 13 SENEDE SAYISIZ SPOR ALANLARI

Altındağ Belediyespor’un futbol dışında Boks ve Güreş branşının olduğunu belirten Cebrail Aslan, bu spor dallarından başarıların da kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Göreve oldukları son 13 senede, ilçeye kazandırdıkları spor kompleksleri sayesinde Altındağ’ın profilini değiştirdiklerini dile getiren Cebrail Aslan, “Belediye olarak spora hizmet etmeye devam ediyoruz. 13 yıldan beri Altındağ’a birçok spor tesisi kazandırdık. Biz bu süre boyunca kapalı spor salonları, yüzme havuzları, 7-8 tane mahalleye spor kompleksi ve çok amaçlı spor sahaları yaptık. Altındağ profilini yaptığımız bu hizmetlerle değiştirmeye çalıştık, birçoğunda da başarılı olduk. Vatandaşlarımız, bu spor alanlarından faydalanıyor ve kendini geliştiriyor” dedi.

“ALİ ŞEN BAŞKAN, ALTINDAĞ ŞAMPİYON”

Cebrail Aslan, Yeni Altındağ Belediyespor Kulübü Başkanı’nın Ali Şen’in olduğunu hatırlatarak yeni sezon öncesi sloganlarının, ‘Ali Şen Başkan, Altındağ Şampiyon’ olacağını açıkladı.

ALİ ŞEN: “ÇUBUKLULAR BİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAKTIR”

Yeni Altındağ Belediye Başkanı Ali Şen, yeni sezonda 3. Lig’e renk katacakları bir ekip oluşturmak için kolları sıvadıklarını söyledi. Ali Şen, “Mesut hocamızla beraber yeni sezonu, mutlu bir biçimde bitirmek istiyoruz” dedi.

Yeni sezonda Çubuk halkının maçlarına geleceğine inandığını söyleyen Şen, “Yeni sezonda maçlarımızı oynayacağımız Çubuk Stadyumu yeni yapıldı. Bölgemize uzak gibi duruyor ama antrenmanlarımızı yaptığımız Karapürçek’teki otobandan gidildiğinde zorluk çekilmeyeceğini düşünüyorum. Çubuklu vatandaşlarımızın da bize duyduğu sevgiyi biliyoruz, maçlarda da bizi yalnız bırakmayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

SİSTEMATİK, PROFESYONEL, KURUMSAL BİR YAPI

Yeni dönemde takımda geçmişten ders alınarak doğru adımların atılacağını sözlerine ekleyen Başkan Şen, “Belediyede müdürlük ve idarecilik yapıyorum. Geçen sezon Tamer bey ile beraber yönetim kurulundaydım. Bu sezon ise geçmiş seneleri göz önüne alarak daha sistematik, profesyonel, kurumsal bir yapıda yönetimi göstereceğiz. Belediye başkanımız Veysel Tiryaki ve başkan yardımcımız Cebrail Aslan’ın yardımlarıyla yeni sezonda da başarılı olmak istiyoruz. “ dedi.

AFYON’DA 10 GÜNLÜK KAMP

Yeni isimleri takıma kazandırmaya devam ettiklerini açıklayan Başkan Şen, “Osmanlıspor’dan 2 oyuncuyu kiralık olarak kadromuza kattık. Ayrıca Bingölspor, Bergamaspor ve Tirespor’dan oyuncu aldık. Mesut hocamızla beraber yeni sezonu, mutlu bir biçimde bitirmek istiyoruz. Afyon’da 10 günlük bir kampın ardından tesislerimizde çalışmaya devam edeceğiz. Biz haddimizi biliyoruz ve kendimizi iyi tanıyoruz. Yeni sezonda üst sıraları zorlayıp 2. Lig’e çıkmak uğraş vereceğiz. Öncelikli amacımız, iyi bir sezon geçirip ligde kalmaktır. Grubumuza renk katacağımızı düşünüyorum.” diye konuştu.

Bulundukları grubu yorumlayan Başkan Şen, “İlk defa 3. Lig’de oynayacağımız için rakiplerimiz hakkında tam anlamıyla bilgi sahibi değiliz. Hocamız, rakiplerimizin videolarını izleyerek bilgi topluyor. Ki hocamız daha önce 2. Lig’de çalıştığı için profesyonel ligi iyi biliyor. Aldığımız oyuncuları da profesyonel ligden almaya özen gösterdik” şeklinde konuşarak açıklamasını sonlandırdı.

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KLASSPOR ÖZEL HABER - BÜLENT ATLAS - AHMET SÜLAK

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