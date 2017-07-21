"UÇAN TEĞMEN"İN ÖYKÜSÜ

Türk spor tarihine adını “Uçan Teğmen” olarak yazdıran değerli spor adamı Yücel Seçkiner, anılarını yazdığı “Türk Sporunun Anıt İsmi Yücel Seçkiner” adlı kitabını basın toplantısı ile tanıttı.

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Türk spor tarihine adını “Uçan Teğmen” olarak yazdıran değerli spor adamı Yücel Seçkiner, anılarını yazdığı “Türk Sporunun Anıt İsmi Yücel Seçkiner” adlı kitabını basın toplantısı ile tanıttı.

Türk spor tarihine adını“Uçan Teğmen” olarak yazdıran değerli spor adamı Yücel Seçkiner, “Türk Sporunun Anıt İsmi Yücel Seçkiner” adlı kitapla anılarını kaleme aldı.

Atletizmdeki başarıları nedeniyle “Uçan Teğmen” olarak adlandırılan ve Türk sporuna birçok kademelerde hizmet eden Yücel Seçkiner, kitabını Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi’nde yaptığı toplantı ile tanıttı.

Tanıtım toplantısında TSYD Ankara Şubesi Başkanı Alper Bakırcıgil, Yücel Seçkiner’e Türk sporuna yapmış olduğu hizmetlerin anısına TSYD ve Gazeteciler Cemiyeti adına teşekkür plaketi takdim etti.

Seçkiner, kitabında spor sahalarından bakanlığa uzanan başarılı serüvenini ve anılarını aktarıyor. Genç kuşaklara da örnek bir sporcu kişiliğiyle yaşadığı zorlu süreçlerde elde ettiği başarıları gelecek kuşaklara önemli bir deneyim olması bakımından da önem taşımakta.

Yücel Seçkiner sporcu kişiliğinin yanı sıra Trük spor teşkilatında çeşitli görevlerde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve milletvekilliği yaptı.

Yücel Seçkiner kitabının önsözünde şöyle diyor; “Hayatım boyunca ne eğildim ne de büküldüm. Devletin üst düzey görevlerinde halkıma hizmet ettim. En büyük servetim yaşamımı kar taneleri temizliği, titizliği ile geçirmiş olmamdır. Düsturum, önce vatan ve millet sonra ben demek olmuştur. Gezdiğim, dolaştığım her sokak, caddede tanıyıp yanıma gelip hatırımı soranları gördükçe; işte benim onur madalyam diyorum. Önderimiz Atatürk’ün çizmiş olduğu yol, saçtığı ışık rehberim oldu. Atatürk devrimlerini hayatımın başyapıtı olarak kalbimin tahtına oturtmuş olup, bu düşüncemden milim şaşmadım. Talebelerimle, emek verdiğim spor camiasıyla bir bütünüz. Biriz. Bu kitap dostlarımla yaptığım sohbetlerin ürünüdür.”

Yücel Seçkiner kimdir?

Yücel Seçkiner, 1936 yılında Gaziantep’te doğdu. İlkokulu Afyonkarahisar’da, ortaokulu İzmir’de tamamladı.

İzmir Namık Kemal Lisesi’nde okurken, İstanbul’da Kuleli Askeri Lisesi’ne geçti. Kara Harp Okulu’ndan sonra Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü’nü bitirdi.

Almanya Silahlı Kuvvetler Spor Akademisi’nde yüksek lisans yaptı. Daha sonra Köln Spor Akademisi Yüksek Lisans ve Türkiye’de Hava Kuvvetleri Lisan Okulu İngilizce Bölümü’nden mezun oldu.

Jandarma Subay- Astsubay Okulları’nda öğretim görevlisi ve Öğretim Kurul Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Başarılı hizmetleri nedeniyle, bir yıl önceden albaylığa terfi etti. Jandarma Öğretmen Albay olarak emekliye ayrıldı.

1951 yılında atletizmde, yıldızlar 100-200 metre Türkiye Şampiyonu olarak spordaki ilk derecesini yapan Yücel Seçkiner, bu spor dalında 37 kez milli oldu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesi’nde (1958-1962), Cumhuriyet Lisesi’nde (1962-1966), Atatürk Lisesi’nde (1966-1968), ve Anıttepe Lisesi’nde (1968-1975) Beden Eğitimi ve Askerlik derslerini, ek ders kapsamında verdi.

22 spor dalında hakemlik ve antrenörlük belgesine sahip.

Yücel Seçkiner’in diğer görevleri şunlar:

Futbol ve Atletizm Ordu Milli Takımı antrenörlüğü, Atletizm Milli Takımı antrenörlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Danışmanlığı, Dünya Ordulararası Atletizm Teknik Komite Başkanlığı, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Güreş Federasyonu Başkanlığı, Güreş Vakfı Başkanlığı, 1991-2002 yılları arasında üç dönem Ankara Milletvekilliği, TBMM İdare Amirliği, 1997-2000 yıllarında Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı, 2000-2002 yıllarında TBMM Başkan Vekilliği.

Seçkiner, 1991-2000 yılları arasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Arnavutluk, Macaristan, Slovakya, Küba, Bulgaristan ve Türkiye’nin temsil edildiği Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı’nı da yürüttü.

Yücel Seçkiner, TBMM’de bulunduğu üç dönem içinde 42 Kanun Teklifi verdi.

Bunların 16 tanesi yasalaştı.

Seçkiner günümüzde de verdiği tekliflerin yasalaşma oranı en yüksek olan milletvekili rekorunu elinde bulunduruyor.