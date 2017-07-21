FENERBAHÇE, MAURİZİO ISLA TRANSFERİNİ AÇIKLADI!

Fenerbahçe, Maurizio Isla ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Maurizio Isla ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



Isla, Fenerbahçe'de 2 numaralı formayı giyecek.



Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklama şu şekilde;



Kulübümüz, Cagliari'de forma giyen sağ bek Mauricio Isla ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.



29 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.



Şilili futbolcu Mauricio Isla ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.



Futbolcumuz Mauricio Isla'nın imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.

Sağlık kontrolünden geçirildi



Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Şilili futbolcu Mauricio Isla, sağlık kontrolünden geçirildi.



Ulus'taki Liv Hospital'daki kontrollerde oyuncuya kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldı; ayrıca kan değerlerine bakıldı. Futbolcuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik testler de yapıldı.

Önemli kariyer



Fenerbahçe’nin savunmanın sağına düşündüğü Isla, kariyerinde önemli takımlarda boy gösterdi. Kariyerine ülkesinde CD Universidad Catolica takımında başladıktan sonra 2007 yılında İtalya’da Udinese’nin yolunu tutan Isla, 2012 yılında kariyerinin zirvesine çıktı. İtalyan devi Juventus’a yaklaşık 14 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Isla, Serie A’da bu takımla iki şampiyonluk yaşadı. Isla, Juventus’ta 2 sezon forma giymesine rağmen istediği süreleri alamayınca sırasıyla İngiltere’de Queens-Park-Rangers ve Fransa’da Marsilya takımlarına kiralandı.



Geçen sezon başında 4 milyon avro bonservis bedeliyle İtalya’da Cagliari’ye transfer olan Isla, Serie A’da 34 maçta 1 gol ve 6 asistlik performansla ön plana çıktı. Isla, Şili Milli Takımı’nın da değişmez oyuncularından birisi olarak dikkati çekiyor. İlk milli maçını 2007’de oynayan Isla, 2010 ve 2014 Dünya Kupaları’nda bütün maçlarda forma giydi. Şili Milli Takımı’yla Rusya’da düzenlenen son FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda da yer alan Isla, 2015 ve 2016 Copa America’da şampiyonluğa ulaşan kadronun ilk 11’inin önemli isimlerinden biri oldu. Şili Milli Takımı’yla 90 maçta 4 gol atan Isla, sağ bek dışında orta sahada da forma giyebiliyor.