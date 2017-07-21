GALATASARAY, AVRUPA’DA DİBE VURDU

Türkiye’nin Avrupa kupalarındaki en başarılı futbol takımı olan ve birçok ilke imza atan Galatasaray, İsveç’in orta sıra ekibi Östersunds önünde UEFA Avrupa Ligi’ne henüz 2. ön eleme turunda veda ederek adeta dibe vurdu.

Tarihinde birçok önemli başarı bulunan, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Milan, Juventus, Paris Saint-Germain ve Monaco gibi kulüplere karşı zaferleriyle hatırlanan sarı-kırmızılı ekip, eski günlerinin çok uzağında.



UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası’nı 2000 yılında müzesine götürmesi nedeniyle, UEFA organizasyonlarında kupa kaldıran tek Türk takımı unvanını elinde bulunduran sarı-kırmızılılar, ilk kez uluslararası arenada mücadele eden bir ekibe karşı Avrupa kupalarına henüz temmuz ayında veda etmekten kurtulamadı.



"Tromsö faciası"nı unutturdu



Galatasaray’ın Östersunds’a elenmesi, 2005-2006 sezonunda yaşanan "Tromsö faciası"nı dahi unutturdu.



UEFA Avrupa Ligi 2005-2006 sezonu 1. turunda Norveç ekibi Tromsö ile eşleşen ve düşük bütçeli rakibi karşısında mutlak favori gösterilen sarı-kırmızılı ekip, 2005 yılı eylül ayındaki karşılaşmalarda, deplasmanda 1-0 kaybedip, İstanbul’da 1-1 kalarak elenirken, bu sonuç "Tromsö faciası" olarak adlandırılmıştı.



Tromsö’nün dahi altında bir seviyeye sahip Östersunds ise sarı-kırmızılı kulübün tarihinde hatırlanmak istenmeyen bir eşleşme olarak kalacak.



Son zafer Juventus’a karşı



Galatasaray, Avrupa kupalarında zafer olanak nitelendirilebilecek son galibiyetini, İtalyan ekibi Juventus’a karşı İstanbul’da aldı.



Sarı-kırmızılı takım, 2013-2014 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçında Juventus’u İstanbul’da 1-0 yenerek son 16 turuna yükselirken, bu önemli galibiyetin ardından Avrupa kupalarında oldukça kötü istatistiklere imza attı.



Juventus zaferinin ardından Avrupa kupalarında 18 maça çıkan Galatasaray, 11 kez yenilip, 6 kez berabere kalırken, sadece 1 defa rakibine üstünlük sağlayabildi. Sarı-kırmızılı ekip, son 7 Avrupa kupası maçından galibiyet çıkaramadı.



Unutulmaz dereceler



UEFA organizasyonlarında 171 karşılaşmayı geride bırakan sarı-kırmızılılar, önemli derecelerle akıllarda kaldı.



Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası’nı, finalde Arsenal’i saf dışı bırakarak kazanırken, o sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid’i yenerek 2000 yılı UEFA Süper Kupası’nı da müzesine götürüp, adını Avrupa’nın zirvesini yazdırdı.



Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Kulüpler Kupası olarak başlayıp, UEFA Şampiyonlar Ligi olarak devam eden Avrupa’nın bir numaralı organizasyonunda ise 1 kez yarı final oynama, 5 kez de son 8 takım arasına kalma başarısı gösterdi.



Bu kulvarda ilk kez çeyrek finale 1962-63 sezonunda yükselen ve İtalyan devi Milan’a elenen Galatasaray, 1969-70 sezonunda ise Polonya’nın Legia Varşova ekibine yine çeyrek finalde boyun eğdi.



Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli idaresinde aldığı başarılı sonuçlarla, "Avrupa Fatihi" unvanını kazandığı Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-89 sezonunda, Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finaline adını yazdırdı ancak Romanya ekibi Steaua Bükreş’e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.



Sarı-kırmızılılar, organizasyon adının UEFA Şampiyonlar Ligi’ne çevrilmesinin ardından da bu kulvarda Avrupa’da ses getiren sonuçlar aldı. Galatasaray, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-94 sezonunda, son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde dörderli iki grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde, bu tur grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa’nın en iyi 8 takımı arasına girdi.



Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda, Fatih Terim yönetiminde ise 2012-2013’te çeyrek finale yükselmesine karşın, her ikisinde de İspanya ekibi Real Madrid’e elendi. Galatasaray, her iki eşleşmede de Real Madrid’i İstanbul’da akıllarda kalan bir futbolla 3-2 yenmeyi başarmıştı.



Galatasaray, artık düzenlenmeyen Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda da 1 kez çeyrek finalist olmayı başardı. Organizasyonun 1991-92 sezonu çeyrek finalinde Alman ekibi Werder Bremen’le eşleşen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 2-1 kaybedip, evinde rakibiyle 1-1 berabere kalarak elendi. Werder Bremen o sezon Kupa Galipleri Kupası’nda şampiyonluğa ulaştı.



Neuchatel Xamax maçları akıllarda



Galatasaray’ın 1988-89 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda İsviçre ekibi Neuchatel Xamax ile yaptığı maçlar hala futbolseverlerin aklında.



Deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibine 3-0 yenilen sarı-kırmızılılar, İsviçre temsilcisini İstanbul’daki unutulmaz müsabakada 5-0’la geçerken, yarı finale kadar yükseldiği sezondaki bu sonuç, çeyrek finalist olunmasını sağladı.



Neuchatel Xamax, Avrupa kupalarında başarı sağlamış önemli bir takım olmasa da, Galatasaray’ın tarihi geri dönüşü ve saha olayları nedeniyle UEFA’nın ilk etapta hükmen yenilgi cezası vermesi, bu eşleşmenin Türk futbol tarihine geçmesini sağladı.



Sarı-kırmızılı ekip, daha sonra yoğun çalışmalar sonunda UEFA nezdindeki itirazından sonuç aldı ve verilen ceza iptal edilerek çeyrek finale yükselen takım olarak ilan edildi.

Yıldırım Kılıç