ABDULLAH AVCI'DAN VİSCA AÇIKLAMASI

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika’nın Club Brugge takımıyla yapacakları maçı final olarak gördüklerini söyledi.

Abdullah Avcı, kulübün Başakşehir’deki tesisinde gerçekleşen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Club Brugge’le 26 Temmuz Çarşamba günü oynayacakları maça dikkati çeken Avcı, "Geçen senenin emeğini alacağımız bir final maçı olarak görüyoruz. Avrupa’da devam edebilmek için Şampiyonlar Ligi’nde play-off oynayıp UEFA Avrupa Ligi gruplarını cebe koymak son derece önemli. Rakibimizi canlı seyrettirdim. Ekip halinde nasıl hazırlanacağımız yönünde çalışmalar yapıyoruz. Oyuncu kadromuz ve kalitemiz genişledi. Bir tık daha yukarı atmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



"Visca takımda kalacak gibi planımızı yaptık"



Abdullah Avcı, Bosna Hersekli futbolcuları Edin Visca’nın takımda kalacağının sinyalini verdi.



Visca’nın antrenmanlarda çok iyi çalıştığını aktaran Avcı, "Visca takımda kalacak gibi planlarımızı yaptık. Cengiz de kalacak gibi yaptık ama ekstra bir durum ortaya çıktı. Visca şu anda son derece iyi çalışıyor." dedi.



Transfer konusuna değinen Avcı, "Şu ana kadar geçen sezon göre 8 oyuncu geldi, 11 oyuncu gitti. Şu an için transferde durduk gibi. Transfer bitene kadar hareketlilik devam edebilir. Şu an biraz da fazlalığımız var gibi. Ona göre bir planlama yapıyoruz. Takım oyununa fayda verecek oyuncular seçtik." şeklinde konuştu.



Avcı, genç futbolcu Cengiz Ünder’in Roma’ya transferini konusunda da, "Cengiz, bize 10 aylık bir süreçte geldi. Roma’ya transferi ülkemiz, kulübüm adına önemli. Kendine yapacağı yatırım devam etmeli. Ben sadece ona bunu tavsiye ediyorum. Biz onun her zaman destekçisi olacağız." yorumunda bulundu.



Bora Aslan