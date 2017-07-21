TRAORE: "TÜRK ÇAYI İÇİN POLONYA’DAN GERİ DÖNDÜM"

Bir sezon sonra Atiker Konyaspor’a dönen Burkina Fasolu hücum oyuncusu Abdou Razack Traore, Türk geleneklerini çok sevdiğini ve özellikle Türk çayına tutkun olduğunu söyledi.

Yeşil-beyazlı takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya’nın Salzburg şehrinde kamp yaptığı otelde açıklamada bulunan Traore, Türkiye’de kendisini evinde gibi hissettiğini anlattı.



Türkiye’deki yaşam tarzına ve alışkanlıklara da uyum sağladığını belirten 28 yaşındaki futbolcu, "Bir keresinde Polonya’ya 5 gün kalmak için gitmiştim, 3 gün sonra Türk çayı içmek için Polonya’dan geri döndüm. Havaalanına indiğimde ilk yaptığım şey hemen gidip çay içmek oldu. Artık ülkeme döndüğümde de yanımda çok miktarda çay götürüyorum." ifadelerini kullandı.



"Konya halkı bana çok iyi davrandı"



Traore, bir sezon sonra Atiker Konyaspor’a dönmesi hakkında ise şöyle konuştu:



"İki sezon önce buraya 1 yıllığına kiralık olarak gelmiştim, bu sürede içinde kulüptekiler ve Konya halkı bana çok iyi davrandı. Bir yıl bitince de Karabükspor ile devam eden bir sözleşmem olduğu için geri dönmem gerekti. Orada sözleşmemi tamamladıktan sonra yeniden Konya’dan teklif geldi ve fazla düşünmeden kabul ettim. Benim için iyi bir tercih oldu."



"UEFA Avrupa Ligi’nde de neden gruptan çıkmayalım"



Süper Lig’deki 5. yılını geçirecek Traore, Atiker Konyaspor’un adım adım üzerine koyan bir takım olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:



"Konyaspor, iki sezon önce ligi 3. bitirerek, geride kalan sezon da Türkiye Kupası’nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına gitme hakkı kazandı. Öncelikle geçen sezonki unvanımızı korumak için savaşmalıyız. Bunun yanında UEFA Avrupa Ligi’nde de neden gruptan çıkmayalım. ’Şampiyon olacağız.’ demek çok kolaydır ama önemli olan o yolda gidebildiğiniz kadar gidebilmektir. Her hafta zorlu bir süreç olacak. Ligi olabilecek en iyi yerde bitirmek istiyoruz."



Traore, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay’ın kendilerinden göze hoş gelen bir futbol beklediğini aktararak, "Daha önce onun takımlarına karşı da oynadım. Takımlarını nasıl oynattığını biliyorum. Patron o ve nasıl olmasını istiyorsa, bu yönde gereken yanıtları vermeye çalışacağız. Sezon içinde çok büyük zorluklar olacak ve biz de buna göre hazırlanıyoruz. Umarım güzel sonuçlar elde edebiliriz." diye görüşlerini aktardı.



Tudor yorumu



Abdou Razack Traore, Galatasaray’daki performansıyla çok eleştirilen, Kardemir Karabükspor’daki teknik direktörü Igor Tudor hakkında ise şu ifadeleri kullandı:



"Igor Tudor, çok çalışkan ve azimli birisi. İşleyişle ilgili çok fazla bir şey söyleyemem. Her zaman oyuncularından en iyisini almaya çalışıyor. Umarım onun için en iyisi olur."

Yıldırım Kılıç