Osman Aşkın Bak kimdir?
﻿
Site İçi Arama
﻿

OSMAN AŞKIN BAK KİMDİR?

Osman Aşkın Bak kimdir?

Kabinede yapılan değişiklikle Osman Aşkın Bak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na getirildi. Peki Osman Aşkın Bak kimdir, nereli... İşte hayatından kesitler... 

5610 Okunma

Kabine değişikliği ile Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yerine Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak getirildi. Peki Osman Aşkın Bak kimdir nereli? Yeni spor bakanı...

11 Ekim 1966’da İstanbul Üsküdar'da doğdu. Aslen Rize Pazar Derinsu köyündendir. Baba adı Muhittin, anne adı Fatma'dır. İTÜ Makine Fakültesi’ni bitirdi. Nottingham Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği programında doktorasını yaptı. Özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı. 

DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk-İran İş Konseyi Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yaptı. İTO meclis üyeliğine seçildi. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak ders verdi. Kasımpaşa Spor Kulübü genel sekreterliği, İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu üyeliği, TFF Genel Kurul delegeliği, Profesyonel Kurul ve Dış İlişkiler Kurulu üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü genel sekreterliği, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. 

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimde İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi. 24. dönemde NATO Parlamenter Asamblesi Sonbahar Genel Kurulu esnasında Bilim ve Teknoloji Komitesi Enerji ve Çevre Güvenliği Alt Komite Raportörlüğü’ne seçildi. TBMM Dışişleri Komisyonu sözcüsü ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyesidir. 

Çok iyi derecede İngilizce, orta derecede Almanca ve Farsça bilen Bak, evli ve dört çocuk babasıdır.

ETİKETLER #Adanaspor #Akhisar Bel. #Aytemiz Alanyaspor #Antalyaspor #Beşiktaş #Bursaspor #Çaykur Rizespor #Fenerbahçe #Galatasaray #Gaziantepspor #Gençlerbirliği #K Karabükspor #Kasımpaşa #Kayserispor #İ. Başakşehir #Osmanlıspor #Atiker Konyaspor #Trabzonspor #Adana Demirspor #Yeni Malatyaspor #Altınordu #Balıkesirspor #Bandırmaspor #Boluspor #Denizlispor #Elazığspor #Eskişehirspor #Gaziantep BŞB #Giresunspor #Göztepe #Manisaspor #Mersin İdmanyurdu #Samsunspor #Şanlıurfaspor #Sivasspor #Ümraniyespor #1461 Trabzon #MKE Ankaragücü #Aydınspor 1923 #Bugsaş Spor #Etimesgut Bld. #Eyüpspor #Gümüşhanespor #Hatayspor #İnegölspor #Karşıyaka #Kastamonuspor 1966 #K.Erciyesspor #Kırklarelispor #Niğde Belediyespor #Sarıyer #Tokatspor #Tuzlaspor #Menemen Bel. #Amed Sportif #A. Üsküdar #Bucaspor #BB Erzurumspor #Fatih Karagümrük #Fethiyespor #Hacettepe Spor #İstanbulspor #K.Maraşspor #Keçiörengücü #Kocaeli Birlik Spor #A. Selçukspor #Nazilli Belediyespor #Ofspor #Pendikspor #Sivas Belediyespor #Büyükçekmece Tepecikspor #Z. Kömürspor #Anagold 24Erzincanspor #Altay #Ankara Demirspor #Bayburtspor #Beylerbeyispor #Cizrespor #Çorum Bel. #Erzin Belediyespor #Gölcükspor #Karacabey Birlik #Kartalspor #Kızılcabölükspor #Kocaelispor #Kozan Bel.SK #Kütahyaspor #Manavgatspor #Sancaktepe Bel. #Tekirdağspor #Van BŞB #Batman Petrol #Bodrum Bel. #Çatalca Spor #Dardanelspor #Derince Spor #Dersim Spor #Düzcespor #Erbaaspor #H.E. Adıvarspor #Kemerspor 2003 #Kırıkhanspor #Manisa BŞB.SK #Pazarspor #Silivrispor #Tire 1922 Spor #Türk Metal Kırıkkalespor #Yeşil Bursa #Yomraspor #12 Bingölspor #Adliyespor #Afjet Afyonspor #Bayrampaşa #Bergama Bel. #Darıca G.Birliği #Denizli Bel. #Diyarbekirspor #Düzyurtspor #Elaziz Belediyespor #Maltepespor #Muğlaspor #Orduspor #Orhangazispor #Payas Bel. #Sakaryaspor #Sultanbeyli Bel. #Tarsus İdman Yurdu
"Uçan Teğmen"in öyküsü
2
"Osmanlıspor, siyonizmin politikasına karşı bir tepkidir"
Serdar Gürler: "Osmanlıspor'da yerim garanti değil"
Fethi Yaşar: "Ankaragücü'nü Süper Lig'de görmek istiyoruz"
1
Murat Cavcav yakın takipte
Mehmet Yiğiner'den Alper Bakırcıgil'e ziyaret
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿