FETHİ YAŞAR: "ANKARAGÜCÜ'NÜ SÜPER LİG'DE GÖRMEK İSTİYORUZ"

Meclis kararıyla takıma 200 bin TL maddi destek veren Fethi Yaşar, sezonluk kombine bilet satışlarının başladığı gün de 19 Mayıs Stadı’na giderek VIP kombine bilet ve Passolig kartı aldı.

Foto Albümü Fethi Yaşar: "Ankaragücü'nü Süper Lig'de görmek istiyoruz" 7 FOTO

Geçtiğimiz sezon Süper Toto 2’inci Ligi’nde şampiyonluk kupası kaldırarak TFF 1’inci Ligi’ne yükselen MKE Ankaragücü’ne Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar destek olmaya devam ediyor.

Meclis kararıyla takıma 200 bin TL maddi destek veren Yaşar, sezonluk kombine bilet satışlarının başladığı gün de 19 Mayıs Stadı’na giderek VIP kombine bilet ve Passolig kartı aldı.

Ankaragücü’ne tüm Ankaralıların destek olması gerektiğini kaydeden Yaşar, “Ankaragücü’nü en kısa zamanda süper ligde görmek istiyoruz. Onun için bugün de destek vermeye geldim” dedi.

İLİŞKİLİ HABER Ankaragücü'nde kombineler satışa çıktı

“Sadece belli kişilerin kulübü olmamalı”

Statta MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve taraftarların sevgi seliyle karşılaşan Yaşar, taraftarlarla birlikte sıraya girerek kombine bilet ve passolig kartı aldı.

Ankaragücü’ne manevi desteğin yanında maddi destek de verilmesi gerektiğinin altını çizen Yaşar, “Sadece belli kişilerin kulübü olmamalı Ankaragücü. Siyaseti sokmadan, cumhuriyetin başkenti Ankara’nın ve bütün Ankaralıların kulübü olarak en kısa zamanda süper ligde Ankaragücü’nü görmek için destek vermeye geldim. İnşallah başaracağız. Sadece belediye başkanı arkadaşların, esnafların, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin değil, bu şehirde yaşayan herkesin bu takıma gücü kadar destek vermesi gerekir. Herkes destek verirse kendi ayakları üzerinde, özgür bir kulüp olarak yoluna devam eder. Bir 2. Lig takımı 25-30 bin seyirciyi stada getirebiliyorsa herkesin şapkasını önüne alıp düşünmesi lazım. Onun için bu kulübe sahip çıkmak lazım” dedi.

İLİŞKİLİ HABER Ankaragücü, Cheikhou Dieng ile ilgileniyor

“İlk destek yine Yaşar’dan”

Kulüp Başkanı Yiğiner de Yaşar’ın yine bir ilke imza attığını belirterek “Biliyorsunuz Fethi Başkanımız her zaman bize destek olmuştur. Belediyelerden ilk yardım desteğini Yenimahalle Belediyesi’nden aldık. Şimdi de başkanımız kombine bilet ve passolig kartını ilk alan belediye başkanı olmuştur. Her zaman yanımızda oldu, bugün de hem passolig hem de kombine bilet alarak yine yanımızda olduğunu gösterdi” ifadelerini kullandı.