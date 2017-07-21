MURAT CAVCAV YAKIN TAKİPTE

Hollanda kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği'nde bugün takımın kaldığı yere gelen Başkan Murat Cavcav her iki antrenmanı takip etti.

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Hollanda kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, bugünü çift antrenmanla tamamladı.

Sabah antrenmanına koşusu ve ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular daha sonra 5’e 2 top kapma oyunu oynadı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik antrenman yapıldı.

Ümit Özat gözetiminde gerçekleştirilen çalışmada futbolcular dar alanda, kenardaki joker oyuncuları kullanarak pas – top kapma çalışması yaptı.

İki aşamalı çalışmanın son bölümünde de yüksek tempolu koşu ve hafif tempo koşuyu çalışmaya dahil eden futbolcular yaklaşık doksan dakikalık antrenmanı tamamladı.

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Akşam antrenmanına ısınma koşusu ve 5’e 2 ile başlayan futbolcular daha sonra dar alanda iki gruba ayrılarak pas top kapma çalışması yaptı.

Yaklaşık iki saat süren antrenmana yarı sahada pozisyon çalışması ile devam eden futbolcular, Ümit Özat gözetiminde 11’e 11 taktik çalışma yaptı.

Son bölümde ise tam sahada serbest maç yapan futbolcular günü tempolu koşu çalışmasıyla noktaladı.

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Cavcav yakın takipte

Bugün Hollanda kampına gelen Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav da her iki antrenmanı takip etti.

Başkent ekibi yarın Türkiye saati ile 20.00’de Hollanda ekibi PEC Zwolle ile VV Hattem’de karşı karşıya gelecek.

Ayrıca 6 hazırlık maçı yapmayı planlayan Gençlerbirliği, Cumartesi günü bu maçlara bir yenisini daha ekledi ve Türkiye saati ile 17.00’de Abe Lenstra Stadyumu’nda Heerenveen’in sezon açılış maçında rakibi oldu.