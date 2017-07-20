Mehmet Yiğiner'den Alper Bakırcıgil'e ziyaret
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MEHMET YİĞİNER'DEN ALPER BAKIRCIGİL'E ZİYARET

Mehmet Yiğiner'den Alper Bakırcıgil'e ziyaret

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri, TSYD Ankara Şube Başkanı Alper Bakırcıgil’i makamında ziyaret etti.

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Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri, TSYD Ankara Şube Başkanı Alper Bakırcıgil’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette kısa bir konuşma yapan Başkan Mehmet Yiğiner, 2017-2018 sezonunun Türk futbolu ve spor yazarları için hayırlı geçmesi temennisinde bulundu.

Bu ziyaret sırasında TSYD Ankara Şubesi Başkanı Alper Bakırcıgil ise Ankaragücü'nün Ankara futbolunun en değerli futbol turnuvası olan TSYD Kupası'na katılamamasından dolayı sitemlerini bildirdiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde, Ankaragücü'nün Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın bu turnuvaya katılmak istememesinden dolayı TSYD'den gelen davet, Sarı-lacivertli ekip tarafından geri çevrilmişti.
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