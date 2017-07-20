ANKARAGÜCÜ, CHEİKHOU DİENG İLE İLGİLENİYOR

Ankaragücü, bonservisi Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir’de bulunan sol kanat oyuncusu Cheikhou Dieng ile ilgileniyor.

İsmail Kartal yönetimindeki Ankaragücü, kadro planlaması konusunda hızlı adımlar atmaya devam ediyor.

Sarı-Lacivertliler, bonservisi Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir’de bulunan sol kanat oyuncusu Cheikhou Dieng ile ilgileniyor.

Senegalli oyuncu ile yapılan ilk görüşmelerde ufak tefek birkaç pürüz çıksa da ilk adımların olumlu olduğu belirtildi.

24 yaşındaki başarılı oyuncu Dieng’in Ankaragücü formasını giyip giymeyeceği ise ileriki günlerde belli olacağı öğrenildi.

Cheikhou Dieng kimdir?

Senegalli oyuncu Dieng, profesyonel kariyerine Norveç 1. Lig ekiplerinden Sandefjord takımında başladı. Norveç’te 3 sene oynadıktan sonra Avusturya ligi ekiplerinden St. Pölten takımına transfer olan genç oyuncu, burada gösterdiği etkili oyunu ile Abdullah Avcı’nın isteği üzerine Medipol Başakşehir’e transfer oldu.

﻿ Futbolcu Bilgisi Cheıkhou Dıeng kimdir?

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2016-17 sezonunun başında Başakşehir’in kadrosunda yer alan yetenekli oyuncu, Avrupa Ligi’nde, Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda oynama şansını elde etti. Geride bırakılan sezonun devre arasında kiralık olarak eski takımı St. Pölten’de forma giyen oyuncu, Başakşehir’in 2017-18 sezonu başında yaptığı kampa katılarak takıma tekrar dahil oldu.

Cheikhou Dieng, profesyonel kariyeri boyunca 104 maça çıkıp 15 gol kaydetti ve hiç kırmızı kart görmedi. Orijinal yeri sol kanat olan 1.80 boyundaki Senegalli, görev verildiği taktirde sağ kanat ve santrafor mevkilerinde de görev alabiliyor.