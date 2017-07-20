TMVFL VETERANLAR LİGİ BAŞVURULARI BAŞLADI

2017-2018 Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu'nun (TMVFL) düzenlediği Veteranlar Futbol Ligine başvurular devam ediyor.

Foto Albümü TMVFL Veteranlar Ligi başvuruları başladı 2 FOTO

"53 takımlı bir sezonu geride bıraktık"

2017-2018 Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu'nun (TMVFL) düzenlediği Veteranlar Futbol Ligine başvurular devam ediyor.

TMVFL Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu İç Anadolu Bölge Temsilcisi Bahadır Bulut; "2016-2017 Sezonunda Türkiye genelinde 53 takımla oynanan ve bölgelerinde şampiyon olan takımlarımızla bir sezonu daha geride bıraktık. 2017-2018 TMVFL Veteranlar Futbol liginde yer almak isteyen takımlarımız için başvurular başladı.

"Takımını kur ligimize katıl, Sen de bu heyecanı yaşa"

40 yaş ve üzerinde ki futbolcuların yer aldığı ligimizde takımlarımız başvuru da bulunabilirler. ister önceden futbol oynamış isterse oynamamış tüm futbol tutkunlarını aramızda görmek istiyoruz. 'Takımını kur ligimize katıl. Sen de bu heyecanı yaşa' dedi.

Planlamalar tüm hızıyla sürüyor

Bulut, “2017-2018 TMVFL Veteranlar Futbol ligi İç Anadolu Bölge planlamasında lig başvuruları devam ediyor.

Ligimizde yer almak isteyen takımlarımız için büyük kolaylıklar getirecek bu çalışma ile ilgili planlamalar tüm hızıyla devam ediyor.

2017-2018 TMVFL İç Anadolu Bölgesi Veteranlar Futbol Ligi’nde yer almayı düşünen iller ve takımlar için başvurular devam ediyor.” diye konuştu.

Ünlü spor adamları Veteranlarda

Bulut, daha önce Milli Takımda oynamış Ergün Penbe, Celil Sağır, Ümit Karan gibi yıldızların da yer aldığı TMVFL Veteranlar Futbol Ligine başvuruları www.tmvfl.com adresinden yapılabileceğini ya da 554 205 24 72 nolu telefonla iletişim sağlanabileceğini söyledi.

ANAYURT GAZETESİ - A. CEVAT UĞRAŞ

ETİKETLER