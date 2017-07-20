ANKARAGÜCÜ'NDE KOMBİNELER SATIŞA ÇIKTI

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri, Passolig gişelerinden kombine kartlarını alarak, taraftarlar ile bir araya geldiler.

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2016-2017 Sezonunda TFF 1.Lig’de mücadele edecek olan Ankaragücü'nde kombine kartları, Ankara 19 Mayıs Stadyumu passolig gişelerinde bugün satışa sunuldu.

Başkan Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri, passolig gişelerinden kombine kartlarını alarak, taraftarlar ile bir araya geldiler.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’dan kombine kart desteği

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara 19 Mayıs Stadyumu passolig gişelerine gelerek kombine kartını aldı.

Bir süre Başkan Mehmet Yiğiner ile sohbet eden Başkan Fethi Yaşar, “ Ankaragücü’ne destek olmak için bugün buraya geldik. Ankaragücü tüm Ankaralıların kulübü. En kısa zamanda başkentimizin, Ankaramızın takımı Ankaragücü’nü Süper Lig’de görmek istiyoruz. Belediye başkanı arkadaşlarım, esnaflarımız, sivil toplum kuruluşları, Ankara’da yaşayan herkesin gücü yettiği kadar Ankaragücü’ne destek olması, kombine kartını alması, maçlarını izlemesi lazım“ diye konuştu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın kulübe her zaman destek olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Yiğiner, desteklerinden ötürü Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür etti.

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“Hedefimiz 50 bin passolig”

Tüm taraftarları takımına destek olmaya çağıran Başkanımız Mehmet Yiğiner, “Hedefimize ulaşmak için mücadele ediyoruz. Camiamızı, taraftarlarımızı, Ankara halkını hem passolig, hem de kombine kartı almaya davet ediyoruz. Ankaragücü dibi gördü. 2 Lig’e düştük ve yaklaşık 130 milyon borçtan bir şekilde elbirliği ile TFF 1. Lig’e çıktık. İnşallah hız kesmeden hedefimiz Süper Lig’e çıkmak. Tabi bu mücadeleyi verirken taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Beş buçuk milyonluk bir şehirde eğer biz 50 bin hedefimizi yakalayamazsak bu da bizim ayıbımız olur şehir olarak. Bu hedef bize çok uzak bir hedef değil. Bu hedef ekonomik olarak ta bizleri rahatlatacak, en azında FİFA taksitlerini ödeyebiliriz, yeni transferler yapabiliriz, oyuncuların hak edişlerini ödeyebiliriz, geçmiş borçları temizleyebiliriz. Geçen sene taraftarlarımızın verdiği desteği katlayarak arttırmamız gerekiyor. Bu sene taraftarımızın desteğine daha çok ihtiyacımız var. Takımlarını yalnız bırakmasınlar, başka bir beklentimiz yok. Allah’ın izniyle hep beraber takımızı Süper Lig’e taşıyacağız. “ şeklinde konuştu.

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Kredi kartı ile kombine kart satışı yapılıyor.

Kombine kartını almak isteyen taraftarların, World, Bonus, Maximum, Halkbank, Finansbank ve Passolig kredi kartları ile kombine kartlarını 6 taksit ve ya tek çekim olarak passolig gişelerinden alabileceği açıklandı..

Passolig gişeleri haftanın her günü 09:00 ile 18:00 saatleri arasında passolig ve kombine kartı almak isteyenlere hizmet verecek.

Ankaragücü'nde yeni sezon öncesi kombine kart ücretleri şu şekilde belirlenmişti:

Kale arkası tribünleri: 150 TL

Maraton Tribünü: 200 TL

Kapalı tribünler: 250 TL

Özel A-B Tribünleri: 500 TL

Vip Tribünü: 1000 TL

(Taksitli işlemlere %5.9 banka komisyonu uygulanmaktadır)