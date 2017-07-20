"ÜMİT HOCA ARADI, ÇOK MUTLU OLDUM"

Bu sezon altyapıdan A takıma yükselen isimlerden olan ve A takımla birlikte Ankara ve Hollanda kampına katılan Yıldırım Mert Çetin , kulüp web sitesine açıklamalarda bulundu.

﻿ Futbolcu Bilgisi Yıldırım Mert Çetin kimdir?

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Bu sezon altyapıdan A takıma yükselen isimlerden olan ve A takımla birlikte Ankara ve Hollanda kampına katılan Yıldırım Mert Çetin , kulüp web sitesine açıklamalarda bulundu.

Kamp dönemini iyi geçirerek lige hazır şekilde dönmek istediklerini söyleyen genç oyuncu şunları söyledi:

“Ankara’da çok çalıştık. Hazırlık maçı yapmadık, kuvvete dayalı bir kamp oldu. Burada 3 hazırlık maçı oynadık, hazırlıklar gayet iyi gidiyor. Lige en iyi şekilde hazırlanarak dönmek istiyoruz.”

A takıma yükselen bir çok oyuncu gibi kendisinin de Futbol Okulu’na gelerek futbol hayatının başladığını söyleyen Mert, “Futbol Okulu’ndan sonra Gençlerbirliği’nin her kademesinde forma giydim. Son olarak da Hacettepe forması giymiştim. Şimdi de inşallah A takımda Gençlerbirliği formasını terleteceğim”dedi.

Gençlerbirliği’nin kendisi için ne ifade ettiği sorusuna ise Mert, “Gençlerbirliği A takımı hayallerimi süsleyen yerdi.” diyerek yanıt verdi. Genç stoper “Şans geldiği sürece en iyi şekilde değerlendirip, bana güvenenlerin yüzünü kara çıkarmayacağım.”derken; altyapıdan bir çok ismin şu anda A takım forması giydiğini söyleyerek , bunun kendileri için büyük bir şans olduğuna değindi:

“Takımda altyapıdan bir çok isim var. Aynı yolları geçtiğimiz isimler. Kamp boyu bizimleler, yardımcı oluyorlar. Sürekli bir ihtiyacımız olup olmadığını soruyorlar. Bizi rahatlatıyor onların ilgisi. Başka takımlarda altyapıdan çıkan oyuncunun A takım forması giymesi çok zorken, Gençlerbirliği’nde bizim için böyle bir yol var. Gençlerbirliği’nde olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Yeterli olursak, A takıma gitme ihtimalimiz var , bunu biliyoruz. Başka yerde böyle bir imkan yok.”

A takım ile 2016-2017 sezonu bitmeden önce antrenmanlara başlayan Mert, antrenmanlara Ümit Özat’ın arayarak davet ettiğini söyledi ve ilk çağrılma anını anlattı:

“Hacettepe’de sezonu bitirip, Ramazan’dan önce tatile çıkmak istedim. Tatilimin ikinci günü, Ümit Hoca aradı; “tatildeymişsin herhalde” dedi. Evet hocam dedim; “yarın geliyorsun, antrenmanlara başlıyorsun, artık buradasın” dedi. Çok heyecanlandım, ne diyeceğimi bilemedim. Arayan kişi takımın teknik direktörü, Gençlerbirliği’nin kaptanlığını yapmış, kulüp içinde bizim geçtiğimiz yollardan geçmiş, televizyonda çocukken maçlarını izlediğim kişiydi. Çok mutlu oldum, ilk uçakla Ankara’ya döndüm ve antrenmanlara başladım.

Ümit Özat’ın da Gençlerbirliği altyapısından yetiştiğini, altyapıdaki her oyuncu için bunun büyük bir şans olduğunu söyleyen Mert , Özat’ın kendilerini geliştirmeleri için sürekli destek olduğunu söylüyor:

“Hocamız zaten her oyuncuyla tek tek ilgileniyor. Bizimle de öyle.Sürekli uyarılar da bulunuyor, eksiklerimizi geliştirmemiz için bizimle konuşuyor. Bunu böyle yapmalısın, şöyle yapmalısın diyor.”

Hedeflerine de değinen genç oyuncu, Gençlerbirliği tarihinde yer alacak bir isim olmak istediğini söyledi ve sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Ben Gençlerbirliği’nde uzun yıllar forma giymek, kulübümün tarihinde yer almak istiyorum. Gençlerbirliği forması ile bir Avrupa Kupası maçı oynamak en büyük hayallerimden biri. Ayrıca şimdi nasıl altyapıdan gelen ağabeylerimiz kaptan ise daha sonra burada onlar gibi ben de kaptanlığa kadar yükselmek istiyorum.”