İSMAİL KARTAL, TSYD KUPASI'NA KATILMAYI İSTEMEDİ!

Ankaragücü, Teknik Direktörü İsmail Kartal istemediği için Ankara futbolunun geleneksel turnuvası olan TSYD Kupası'na katılamadı. Başkan Bakırcıgil, " İsmail Kartal, böyle taktir etti" dedi.

TSYD Ankara Şubesi tarafından uzun yıllardır geleneksel olarak düzenlenen dörtlü futbol turnuvası Ankara’da her zaman büyük değer verilen bir turnuva niteliğindedir.

Başkentli futbolseverler hem gönül verdikleri takımlarının, hem de turnuvaya katılan diğer Anadolu takımlarının son durumunu ya tribünlere gelerek, ya da televizyon başından turnuva sayesinde görme şansını bulmuşlardır.

Özellikle de Ankaragücü taraftarının neredeyse lig kadar değer verdiği bir turnuva olmuştur TSYD Ankara Şubesi Turnuvası.

TSYD Ankara Şubesi’nin düzenlediği bu köklü turnuvaya Ankaragücü bu sezon davet edildi. Amaç tarihi 19 Mayıs Stadı’na Ankaragücü’nün de içinde yer alacağı güzel bir turnuva ile veda etmekti. TSYD Ankara Şube Başkanı olan ve Ankaragücü camiasının sevilen isimlerinden Alper Bakırcıgil, Ankaragücü’nün de bu sezon ki turnuvada yer alabilmesi için uzun süredir çaba gösteriyor. Ancak Ankaragücü teknik direktörü İsmail Kartal, kendince haklı sebepler ortaya sürerek turnuvaya takımı sokmak istemiyor. Kartal’ın kadro yapısı bakımından Süper Lig ekiplerine göre daha zayıf bir kadrosunun bulunması nedeniyle olası bir-iki yenilginin takımdaki havayı bozacağının endişesini taşıdığı belirtiliyor.

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Alper Bakırcıgil turnuvada Ankaragücü’nün yer alabilmesi için yoğun uğraşlar verdi. Ancak İsmail Kartal’ın istememesi nedeniyle Ankaragücü kupaya katılmayacak. Bakırcıgil sosyal medya hesabında konu hakkında bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi. Alper Bakırcıgil, “TSYD Ankara şubesi turnuvamıza Ankaragücü'müzü de çok istememe rağmen İsmail hocamızın kendisine göre haklı gerekçeleri ile katılmıyor. Derneğimizin tercihi Ankaragücü'nün mutlak turnuvada olması yönünde idi. Ama hocamız böyle takdir etti. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” dedi.

Ankaragücü’nün de katılımıyla 19 Mayıs Stadı’nda organize edilmesi düşünülen TSYD Ankara Şubesi Turnuvası hesapları başka bahara kaldı.