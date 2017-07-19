OSMANLISPOR, KIZILCAHAMAM'DA 9. GÜNÜ GERİ BIRAKTI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, yeni sezon hazırlıkları için geldiği Kızılcahamam’da hırslı bir şekilde çalışmalarını devam ettiriyor.

Foto Albümü Osmanlıspor, Kızılcahamam'da 9. günü geri bıraktı 10 FOTO

Günü çift antrenmanla tamamlayan Osmanlıspor, sabah taktik ağırlıklı çalışma yaparken akşam ise dayanıklılık antrenmanı yaptı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, yeni sezon hazırlıkları için geldiği Kızılcahamam’da hırslı bir şekilde çalışmalarını devam ettiriyor. İkinci etap kamp çalışmalarında 9 günü geride bırakan Başkent ekibi, günü çift antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun nezaretinde Kızılcahamam Soğuksu Tesisleri’nde yapılan günün ilk antrenmanına oyuncular ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. 7’e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenmanda daha sonra taktik çalışmasına geçildi. Antrenman açma germe egzersizleriyle son buldu.

Isınma koşusuyla başlayan akşam antrenmanına ise koordinasyon çalışmasıyla devam edildi. Daha sonra 3 grup halinde yüksek tempoda dayanıklılık koşusu yapan Mor-Sarılılar, antrenmanı tamamladı. Engin Bekdemir, Koray Altınay ve Tiago Pinto takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı.